Министр финансов: повышение цен выше необходимой ставки налога не приемлемо

- Налоговые изменения, включая повышение налога с оборота и акцизов, сложны, но необходимы. Благодаря этому мы сможем в ближайшие годы увеличить расходы Эстонии на оборону, что крайне необходимо для защиты нашей страны, для того, чтобы здесь было безопасно жить и чтобы мы могли обеспечить чувство уверенности инвесторам - а это особенно важно в нынешней экономической ситуации, - сказал Вырклаэв.

По словам министра, поводом для беспокойства являются цены на продукты питания, которые торговцы подняли еще больше, чем повысился налог с оборота. Рост цен в Эстонии - один из самых быстрых в еврозоне; в январе продукты питания подорожали за месяц на целых 3%. "Повышение цен выше необходимой ставки налога не приемлемы", - подчеркнул Вырклаэв.

- Хотя продавцы вольны формировать цены самостоятельно, я призываю их действовать ответственно в условиях экономического спада и пересмотреть свою ценовую политику, - заявил министр финансов.

По его словам, базовые продукты питания и другие товары первой необходимости должны оставаться доступными для потребителей. "Я ценю тех торговцев, которые повысили свои цены только на необходимую сумму налога или даже меньше", - добавил Вырклаэв.

- Защита страны – наша общая ответственность, и важно, чтобы это понимали и владельцы торговых сетей. Давайте не будем пользоваться повышением налогов, чтобы под прикрытием этого получать больше прибыли, - добавил Вырклаэв.