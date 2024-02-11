Эстония планирует потратить на внедрение искусственного интеллекта крупную сумму

Министр экономики Тийт Рийсало, в последнее время продвигающий идею своей партии Eesti 200 о персонализированном государстве и заявивший, что государство могло бы занять на реализацию инициативы пару сотен миллионов евро, также отметил, что предпосылкой развития персонализированного государства является сильная экономика данных, позволяющая сократить бюрократию и расходы.

Согласно видению министерства, Эстония может стать ведущей страной в сфере экономики данных, для чего в числе прочего потребуются инвестиции в надежный и ориентированный на человека искусственный интеллект и управление данными.

Видение министерства предполагает, что к 2030 году 75% организаций частного сектора внедрят ИИ для повышения эффективности своей деятельности. К этому времени, по планам, в Эстонии должны появиться по меньшей мере три первоклассных научных центра, работающих в сфере ИИ.

По задумке министерства, в период с 2024 по 2026 год государство должно будет выделить на реализацию плана не менее 85 млн евро. Из них 9,8 млн евро планируется потратить на создание Центра передового опыта в области искусственного интеллекта, объединяющего государственные, частные и исследовательские учреждения для углубления сотрудничества и оказания практической поддержки при внедрении ИИ.

План министерства не является окончательным документом. Министерство ожидает оценок от других ведомств.