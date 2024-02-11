Деньги есть: план достижения климатических целей будет представлен в апреле

По словам канцлера, задача министерства - составить наиболее подходящую для Эстонии дорожную карту движения к климатической нейтральности. Он считает, что работа идет успешно, поскольку и климатические активисты, и деловые круги утверждают, что в законопроекте приоритет отдается интересам их оппонентов.

- Это говорит о том, что дебаты проходят результативно, - сказал Каземетс.

По его словам, климатические меры рассматриваются отдельно по каждому сектору: энергетика, промышленность, транспорт, здания, сельское хозяйство, отходы и землепользование.

Он отметил, что из фондов Европейского союза Эстония получит 1,6 млрд евро на достижение климатических целей в период с 2021 по 2027 год. Торговля квотами на выбросы парниковых газов принесет еще 1,1 млрд евро. "Даже [можно сказать], что деньги есть", - прокомментировал Каземетс.

По словам канцлера Минклимата, возможности Эстонии в контексте глобального изменения климата связаны со следующими основными темами: способность производить чистую и недорогую электроэнергию; цифровые технологии и данные; переработка материалов; способность производить топливо с низким уровнем выбросов, такое как водород и биометан; максимизация ценности внутренних ресурсов и новые возможности для прибрежных экономик в контексте изменения климата.