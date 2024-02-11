В конце января состоялся второй этап проекта "Нарвское деревянное барокко", целью которого было изучение деревянных фрагментов в коллекциях музея. Под руководством работника по консервации музейных предметов Марии Вяйнсар, студенты Эстонской художественной академии работали над артефактами разрушенных церквей Нарвы.
Установлены имена мастеров имеющихся в распоряжении Нарвского музея артефактов 17 века
- В настоящее время нам известно, что речь идет о трехметровых рамах картин Яановской церкви (бывшего домского собора) и фрагментах алтарной стены Церкви Преображения Господня. Год назад считалось, что эти произведения искусства были уничтожены во время Второй мировой войны, - рассказала куратор выставки музея и проекта Анне Рауд.
Помимо консервации предметов, проводились и исследования.
- Благодаря РФА-анализатору нам удалось изучить полихромию, позолоту и серебро на орнаментах рам. Выяснилось, что это не имитация, а настоящие позолота и серебро. Следовательно, предметы, попавшие в руки исследователей, имели важное значение для горожан, заказчика и церкви. Заказчики не поскупились, пригласили хороших мастеров и выбрали дорогие материалы, - пояснила Рауд.
В ходе проекта также удалось установить имена мастеров, создавших монументальные произведения искусства. "Конечно, это не было секретом. Информацию об авторах можно было найти в архивах, но мы не ожидали, что эти произведения сохранились в Нарве до наших дней", - отметила Рауд.
Два объекта, с которыми работали исследователи, были изготовлены резчиками по дереву Энтони Экмейером примерно в 1687 году и Квиринусом Рабе приблизительно в 1737 году.
До сегодняшнего дня единственным хорошо сохранившимся шедевром резчиков по дереву эпохи барокко в Нарве было распятие работы Элерта Тиле, датируемое примерно 1660 годом. Его можно увидеть в церкви Нарвского Воскресенского собора.
В ближайшее время будут опубликованы результаты исследования проекта "Нарвское деревянное барокко", на основе которых будет подготовлена статья об искусстве Нарвы 17-18 веков.