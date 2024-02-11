Проблемы в экономике у северных соседей сильно сказываются на эстонских производителях

- Наши традиционные рынки в Скандинавии - в основном это Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания - сейчас находятся под очень большим давлением. У тех, кто экспортирует в Центральную Европу, дела идут чуть лучше. Мы сейчас находимся на дне ямы, и нет никаких признаков улучшения. Если небольшая надежда, что ближе к весне сезонные объемы немного вырастут, но пока нет ни одного макропоказателя, который бы улучшился, - сказал член правления деревообрабатывающего производства Barrus Мартти Корк.

По словам экспертов, пока строительный рынок Северных стран не восстановится, эстонские предприятия будут переживать кризис. Быстро переориентироваться на новые страны у эстонских фирм сейчас нет возможности.

- Если в Финляндии и Швеции дома не строят, то и эстонские крыши и двери им не нужны. Поскольку ситуация на строительном рынке этих стран по-прежнему плачевная, то я полагаю, что наш экспорт еще где-то год будет тоже низким, - сказала экономический аналитик банка LHV Трийну Тапвер.

Тем не менее эксперты отмечают, что сейчас в Северных странах люди уже начинают чувствовать себя немного увереннее, и есть шанс, что экономические показатели тоже будут расти.

- У нас тоже есть признаки улучшения. За последние два месяца выросло производство обрабатывающей промышленности Эстонии, похоже, что ноги медленно начинают касаться дна. Также сейчас все еще есть надежда, что процентные ставки начнут падать, и это даст возможность небольшой передышки экономикам многих стран, - сказал экономический эксперт SEB банка Михкель Нестор.