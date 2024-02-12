Курение вредит: житель Кохтла-Ярве чуть не спалил посреди ночи всю квартиру

В Центр тревоги 12 февраля в 1.53 ночи поступило сообщение о пожаре, начавшемся в одной из квартир дома по улице Казе, что в Оруском районе Кохтла-Ярве. По словам жильца, который был один дома, у него загорелся диван, а справиться с огнем самостоятельно он уже не мог.

К моменту прибытия пожарных пламя было уже видно через окно квартиры, а дым распространялся по всему подъезду. Хозяин жилья покинул его самостоятельно, а его соседей по лестничной площадке эвакуировали.

Спасатели проникли в квартиру сквозь дым и быстро затушили диван, после чего его выкинули на улицу через окно. Затем они проветрили задымленные помещения.

Как рассказал спасателям сам хозяин жилья, пожар начался из-за его неосторожного курения на диване. К счастью, люди в этом происшествии не пострадали.

Спасатели отметили, что в пострадавшей квартире не было работающего датчика дыма, который мог бы своевременно просигнализировать жильцу о только еще начинающемся возгорании.