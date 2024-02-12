Государство объединит школы волости Люганузе

Три школы в Люганузеской волости будут объединены с нового учебного года, чтобы унифицировать и улучшить условия обучения и работы как для учеников, так и для учителей, сообщили в Министерстве образования и науки. Первые занятия в следующем учебном году начнутся только в зданиях нынешней Кивиылиской 1-й средней школы и Люганузеской школы, так как, по данным министерства, состояние здания Кивиылиской русской школы не позволяет принять туда больше учеников и использовать здание школы в течение более длительного периода времени.

По словам руководителя отдела управления государственными школами Министерства образования и науки Райво Труммала, объединение школ позволит лучше планировать набор учеников, поддерживать переход на обучение на эстонском языке и развитие единой школьной культуры, сохраняя при этом возможность для учеников с родным языком, отличным от эстонского, изучать свой родной язык и культуру. "Первые классы будут набираться с учетом уровня владения учениками эстонским языком, а конкретная организация обучения будет разрабатываться в сотрудничестве с консультантами и практиками. Кроме того, объединение позволит обеспечить во всех учебных местах наличие квалифицированных и соответствующих языковым требованияму учителей, предложить им мотивирующую заработную плату при сбалансированной нагрузке. Учащихся будет поддерживать единая сеть опорных специалистов", - сказал Труммал.

В апреле будет объявлен конкурс на должность директора объединенной школы. Его задачей будет вместе со школьным коллективом, общиной и владельцем школы разработать специфику школы и учебных мест, а также определить направления обучения. "Важно создать школьную культуру, которая будет поддерживать и развивать учащихся, и согласовать общие ценности, объединив сильные стороны трех школ, а также людей и учреждений региона", - говорится в сообщении министерства.

Относительно возможного названия создаваемой школы будут проведены консультации с руководством и попечительскими советами школ.

Последний прием в гимназическую часть Кивиылиской 1-й средней школы состоится в 2024/25 учебном году, и все нынешние ученики смогут закончить обучение в той же школе.