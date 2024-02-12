Самое большое в Ида-Вирумаа сердце создали в Кохтла-Ярве

В воскресенье уже третий год подряд проходила позитивная общественная инициатива "Самое большое сердце Эстонии", в рамках которой люди формировали большие сердца и в 35 разных местах соревновались за престижный титул и переходящий кубок. Победу одержал Рапла, там за руки взялись 368 человек, а по всей стране в сердца объединились 5029 человек.

С каждым годом количество людей и регионов, формирующих сердца, увеличивается. В первый год Ида-Вирумаа не принимал участия, но в прошлом году к Кохтла-Ярве, который оказался победителем с 324 участниками акции, присоединился Силламяэ с 200 участниками.

В этой общинной инициативе, стартовавшей с 15 регионов и тысячи человек, в этом году уже приняли участие 35 регионов и более пяти тысяч человек. В нашем уезде, помимо Кохтла-Ярве (235 человек), сердца образовали также в Йыхви (183 человека) и Нарве (139 человек).

В Силламяэ большое сердце создали воспитанники детских садов "Rukkilill" и "Päikseke" и их родители, а также ученики Силламяэской эстонской основной школы. К сожалению, они сделали это за два дня до назначенного дня, поэтому силламяэское сердце в не вошло в общий зачет.

По словам инициатора идеи самого большого сердца Эстонии Йоэля Юхта, основателя танцевальной школы "JJ-Street", это прекрасная новая традиция, которая объединяет людей региона и пробуждает в них чувство заботы и единения.