На границе в Нарве развернули около полутора десятков иностранцев

В Эстонию не были допущены пять граждан Израиля, по три гражданина Молдовы и России, по одному гражданину Перу, Украины и Колумбии, сообщила Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны в сводке происшествий за 10-11 февраля.

Всем перечисленным иностранцам был запрещен доступ в Эстонию - и они вернулись в Россию.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отмечается в сводке Идаской префектуры.