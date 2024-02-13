ОДИН ВОПРОС ⟩ Какие результаты принесла поездка на выставку-ярмарку "Tourest"?

Специалист по туристической информации Ида-Вируского центра предпринимательства Кристина ЭРНИТС:

- Мы знакомили с возможностями совершить путешествия под землей, на земле, в воздухе, в виртуальной реальности, по воде и на границе. Мы нашли для Ида-Вирумаа около 1500 новых друзей, к которым теперь каждую неделю будут отправляться рассылки, содержащие только хорошие новости.

Мы рассказывали посетителям, что у нас довольно много новых аттракционов, хотя интересно будет вернуться сюда и тем, кто уже бывал в уезде прежде: Силламяэский музей откроет в марте тематический парк, в Нарве появился первый собственный спа - "Ida SPA", с весны можно будет пользоваться услугами Айдуского центра водного спорта.

Много будет также мероприятий, ради которых стоит сюда приехать. В четверг и пятницу довольно многие посетители говорили, что на выходные поедут в Ида-Вирумаа - либо на Алутагузеский марафон, либо на зимний праздник танца в Кохтла-Нымме.

Нам удалось стать заметными на выставке, и мы выполнили хорошую работу по продажам. Хочу похвалить наших туристических предпринимателей, ведь без их общего вклада невозможно было бы ездить на выставки. Они умеют с сияющими глазами и лучше всех рассказывать о себе и об уезде.