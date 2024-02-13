Эстоноземельцы - автомобильный народ: у нас больше автомобилей на душу населения, чем где-либо в Европейском союзе. От других стран нас отличает то, что мы не облагаем эти автомобили никакими налогами. Конечно, с точки зрения населения и бизнеса, отсутствие налога всегда предпочтительнее его уплаты. Но давайте вместе посмотрим на картину в целом.
Март Вырклаэв: Зачем нужен транспортный налог
По данным дорожного регистра, на наших дорогах насчитывается более 740000 легковых автомобилей и микроавтобусов, и это число год от года только растет. Есть те, кто предпочитает автомобиль за его удобство, и те, для кого он является необходимым средством передвижения. Автомобили есть и останутся, это мы не сможем, да и не хотим изменить.
Мы хотим и пытаемся изменить их воздействие на окружающую среду посредством более осознанного выбора. Старые транспортные средства выбрасывают в воздух больше выхлопных газов, более тяжелые хуже влияют на дороги, некоторые перемещения также можно успешно осуществлять с помощью альтернативных видов транспорта. У нас по всей Эстонии по-прежнему много автохлама, от которого мы бы очень хотели избавиться - ради чистоты окружающей среды и лучшей картины.
С другой стороны, у каждого автовладельца есть свои ожидания от государства и местных властей: мы все хотим ездить по достойным и безопасным дорогам. Мы также хотим, чтобы наше государство предоставляло нам множество других услуг и пособий, чтобы нам было хорошо здесь жить. Для всего этого государству нужны деньги, и большая их часть поступает в основном в виде налогов. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда нам на все не хватает денег: в течение длительного времени мы брали на себя обязательства и обещали более высокие пособия, которые автоматически увеличивают наши расходы, но у нас нет денег на их покрытие.
Чтобы исправить это, мы уже ввели несколько налоговых изменений, и теперь налог на автотранспортные средства добрался до Рийгикогу. Мы тщательно готовили его с лета, и он должен вступить в силу с начала 2025 года. В результате мы получим дополнительные деньги в бюджет и начнем шаг за шагом двигаться в правильном направлении, чтобы остановить стремительный рост нашего автопарка и сделать его более экологичным.
Я слышал критику, что с помощью этого налога мы не достигнем наших экологических целей. Осмелюсь с этим не согласиться. Да, мы действительно не можем установить самый большой налог на самые старые и наиболее загрязняющие окружающую среду автомобили. Это по той простой причине, что у нас так много таких автомобилей, они необходимы для передвижения, а денег на их немедленную замену может не быть. Мы не можем поставить большое количество людей в Эстонии в ситуацию, когда в результате введения налога на транспортные средства они больше не смогут содержать автомобиль. Здесь важно найти разумный баланс между защитой окружающей среды и платежеспособностью, а также четко обозначить наше видение будущего, чтобы следующий выбор покупателей автомобилей уже был более экологичным.
В будущем мы бы хотели, чтобы в Эстонию привозили все меньше старых, мощных и загрязняющих окружающую среду автомобилей. Их доля должна уменьшаться. Именно на этой основе мы разработали плату за регистрацию транспортных средств - сбор, который добавляется при первой записи о транспортном средстве в дорожном регистре Эстонии. Размер сбора будет увеличиваться в зависимости от уровня выбросов и массы автомобиля, но снижаться для подержанных автомобилей возрастом от 1 года до 15 лет (это относится как к регистрационному сбору, так и к ежегодному налогу для автомобилей, принадлежащих частным лицам). В дальнейшем влияние возраста на размер сбора будет таким же, как и для 15-летних автомобилей. Это может послужить дополнительным стимулом для ввоза в Эстонию более новых и экономичных подержанных автомобилей.
"Транспортный налог побудит людей более тщательно задумываться о расходах, связанных с их транспортным средством".
МАРТ ВЫРКЛАЭВ, министр финансов (Партия реформ)
При покупке уже зарегистрированного в Эстонии транспортного средства плата за регистрацию взиматься не будет. Однако владельцам всех легковых автомобилей и грузовых микроавтобусов придется платить ежегодный налог. Его размер также будет уменьшаться в зависимости от возраста автомобиля, но для автомобилей от 5 лет и старше, а для автомобилей возрастом от 20 лет и старше ежегодный налог составит всего 50 евро. Владельцы нескольких автомобилей будут платить за все. Это также повод задуматься о том, сколько автомобилей на самом деле нужно человеку.
Вместе с тем транспортный налог побудит людей более тщательно подходить к вопросу расходов на содержание своего автомобиля. В зависимости от модели автоналог составит максимум 5-15% от общей стоимости содержания транспортного средства. Если сумма налога покажется высокой, это может быть сигналом к тому, что стоит задуматься о выборе более дешевого автомобиля с точки зрения налогообложения. Это, в свою очередь, будет означать экономию на других расходах и, возможно, более экологичный вариант.
В общем от этого мы можем только выиграть: все транспортные средства оказывают воздействие на окружающую среду. Впредь мы будем облагать это воздействие налогом. Отчасти это поможет подстегнуть покупку более экономичных автомобилей. С другой стороны, те, кто предпочитает ездить на больших и мощных автомобилях, будут платить также более высокий налог.
Полученные деньги мы сможем направить туда, где они наиболее нужны, например, использовать для улучшения работы общественного транспорта, в том числе за пределами городских центров, а также на строительство и содержание дорог (включая велопешеходные дорожки). В ближайшие годы на эти цели уже запланированы дополнительные средства, но этого далеко не достаточно. Хотя государственная казна - это один большой денежный котел и трудно увязать конкретные статьи расходов с доходами от транспортного налога, очевидно, что нам необходимо найти дополнительные ресурсы для улучшения мобильности.