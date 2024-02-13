Март Вырклаэв: Зачем нужен транспортный налог

Чтобы исправить это, мы уже ввели несколько налоговых изменений, и теперь налог на автотранспортные средства добрался до Рийгикогу. Мы тщательно готовили его с лета, и он должен вступить в силу с начала 2025 года. В результате мы получим дополнительные деньги в бюджет и начнем шаг за шагом двигаться в правильном направлении, чтобы остановить стремительный рост нашего автопарка и сделать его более экологичным.

Я слышал критику, что с помощью этого налога мы не достигнем наших экологических целей. Осмелюсь с этим не согласиться. Да, мы действительно не можем установить самый большой налог на самые старые и наиболее загрязняющие окружающую среду автомобили. Это по той простой причине, что у нас так много таких автомобилей, они необходимы для передвижения, а денег на их немедленную замену может не быть. Мы не можем поставить большое количество людей в Эстонии в ситуацию, когда в результате введения налога на транспортные средства они больше не смогут содержать автомобиль. Здесь важно найти разумный баланс между защитой окружающей среды и платежеспособностью, а также четко обозначить наше видение будущего, чтобы следующий выбор покупателей автомобилей уже был более экологичным.