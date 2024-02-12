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Британская подданная получила трехлетний запрет на пересечение границы

Северное побережье
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Эстонско-российская граница. Снимок иллюстративный.
Эстонско-российская граница. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

На границе в Нарве 9 февраля во время проверки документов при выезде из Эстонии гражданки Великобритании выяснилось, что в ее паспорте нет штампа о пересечении границы для въезда на территорию Шенгенской зоны.

Выяснилось, что эта женщина въехала на территорию Шенгенской зоны через Финляндию, и пограничники поставили ей штамп в паспорте задним числом.

Женщина незаконно находилась на территории Шенгенской зоны 86 календарных дней, два из которых - в Эстонии.

Ей было предписано покинуть Эстонию и к тому же на три года запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны. Женщину оштрафовали на 400 евро. Затем она отправилась в Россию. 

Гражданке Казахстана не разрешили покинуть Эстонию

9 февраля в Нарве во время проверки гражданки Казахстана, собиравшейся покинуть Эстонию, выяснилось, что предъявленный ею паспорт числится в списке украденных.

Паспорт забрали на проверку, а женщина осталась в Эстонии.

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