Британская подданная получила трехлетний запрет на пересечение границы

Выяснилось, что эта женщина въехала на территорию Шенгенской зоны через Финляндию, и пограничники поставили ей штамп в паспорте задним числом.

Женщина незаконно находилась на территории Шенгенской зоны 86 календарных дней, два из которых - в Эстонии.

Ей было предписано покинуть Эстонию и к тому же на три года запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны. Женщину оштрафовали на 400 евро. Затем она отправилась в Россию.

Гражданке Казахстана не разрешили покинуть Эстонию

9 февраля в Нарве во время проверки гражданки Казахстана, собиравшейся покинуть Эстонию, выяснилось, что предъявленный ею паспорт числится в списке украденных.

Паспорт забрали на проверку, а женщина осталась в Эстонии.