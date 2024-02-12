СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В выходные Ида-Вирумаа захлестнула волна семейного насилия

10 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве 33-летний мужчина ударил свою 39-летнюю жену.

10 февраля в полицию поступила информация о том, что в квартире на улице В. Герасимова в Нарве 52-летний мужчина ударил свою 41-летнюю жену.

В тот же день в полицию сообщили, что на улице Мыйза в Нарве 40-летний мужчина ударил бывшую сожительницу.

10 февраля в полицию поступила информация о том, что в квартире на проспекте Выйду в Нарве 40-летний мужчина ударил свою 42-летнюю жену. Полиция задержала мужчину.

В Кивиыли был избит мужчина

10 февраля в полицию поступила информация о том, что на улице Выза в Кивиыли 44-летний мужчина ударил 39-летнего мужчину. Полиция задержала драчуна.