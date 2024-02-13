Государство объединит школы Люганузеской волости

Три школы в Люганузеской волости будут объединены с нового учебного года, чтобы унифицировать и улучшить условия обучения и работы как для учеников, так и для учителей, сообщили в Министерстве образования и науки. Первые занятия в следующем учебном году начнутся только в зданиях нынешней Кивиылиской 1-й средней школы и Люганузеской школы, так как, по данным министерства, состояние здания Кивиылиской русской школы не позволяет принять туда больше учеников и использовать здание школы в течение более длительного периода времени.