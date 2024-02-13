Министерство образования и науки со следующего учебного года объединит Кивиылискую 1-ю среднюю школу, Кивиылискую русскую школу и Люганузескую школу, в результате чего будет создана новая школа с тремя учебными местами и единым руководством. Ученики продолжат учиться в тех же классах, в прежнем месте.
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Государство объединит школы Люганузеской волости
Три школы в Люганузеской волости будут объединены с нового учебного года, чтобы унифицировать и улучшить условия обучения и работы как для учеников, так и для учителей, сообщили в Министерстве образования и науки. Первые занятия в следующем учебном году начнутся только в зданиях нынешней Кивиылиской 1-й средней школы и Люганузеской школы, так как, по данным министерства, состояние здания Кивиылиской русской школы не позволяет принять туда больше учеников и использовать здание школы в течение более длительного периода времени.