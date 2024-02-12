Самые дальние гости отправились в дорогу еще до шести часов утра, чтобы на пароме переправиться на материк и затем проехать еще несколько сотен километров на автобусе. "Хорошо было ехать в том смысле, что не было никакой заботы, пройдем мы квалификацию для участия в празднике или нет", - сказала руководитель женской группы "Sõrve Õied" Сальмеского народного дома Анни Вескинымм.