ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа за выходные заработал плюсовые очки

И традиционный Алутагузеский лыжный марафон, и зимний танцевальный праздник в Кохтла-Нымме, который вновь состоялся спустя много лет, собрали каждый более тысячи человек, большинство из которых - гости уезда. Эмоции на обоих мероприятиях были в подавляющем большинстве положительными, и это идет на пользу всему уезду.

Одно дело просматривать буклеты и искать информацию в Интернете, но гораздо важнее получить непосредственный опыт. Благодаря обоим мероприятиям Ида-Вирумаа обрел новых друзей, заработал плюсовые очки, а местные магазины, предприятия размещения и заведения питания также заработали немного денег. Более чем вероятно, что те, кто впервые попал в Ида-Вирумаа благодаря лыжному марафону или танцевальному празднику, захотят вернуться снова.

Организаторы показали, что они отлично умеют справляться с крупными мероприятиями. Однако стоит отметить и большое количество волонтеров, которые посвятили свое свободное время тому, чтобы эти мероприятия прошли успешно и оставили приятные впечатления как у организаторов, так и у участников. Большое спасибо и организаторам и волонтерам, а также сил и желания в организации таких важных для Ида-Вирумаа мероприятий в будущем!