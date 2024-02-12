Предстоит закрытие десятков гимназий по всей Эстонии

Советник по вопросам управления образованием и политики в отношении учителей Министерства образования и науки Кади Себраку сообщила, что министерство завершило подсчет всех гимназий, в которых обучается менее 100 учеников. Таких в Эстонии насчитывается более 40. Но в первую очередь займутся гимназиями, в которых менее 40 учеников, а таких в Эстонии насчитывается 14.

"Мы начинаем переговоры как раз для того, чтобы обсудить с местными самоуправлениями детали и возможности перенаправить гимназистов", - сказал вице-канцлер министерства Хенри Каттаго, отметив, что государство не хочет закрывать гимназии насильно.

По словам Каттаго, министерство рассчитывает завершить переговоры к концу 2024 года. Он подчеркнул, что решение о будущем гимназической ступени должно приниматься в первую очередь самими местными самоуправлениями.

Некоторые самоуправления уже приняли такие решения. Например, Маарду в этом году прекратит прием в Каллаверескую среднюю школу. Волость Алутагузе в Ида-Вирумаа в декабре инициировала закрытие самой маленькой в Эстонии гимназии Ийзаку, в которой учатся 20 учеников, а в волости Муствеэ рассматривается вопрос о закрытии гимназии Пейпси с 22 учениками.

По словам старейшины волости Виру-Нигула Эйнара Валлбаума, решения о закрытии маленьких гимназий могут даться непросто. Так, в волости не поддерживают закрытие гимназии в Кунда, где в настоящее время обучается 37 учеников. "Все просто находятся в зоне комфорта. Учителя в зоне комфорта, волостное собрание в зоне комфорта. Никто не хочет принимать плохие решения", - сказал Валлбаум.

По его словам, реформирование школьной сети - это в основном вопрос эмоций, и аргумент о том, что содержание гимназии обходится волости в 50 тысяч евро в год, мало интересует большинство депутатов.

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