Во всех уездах Эстонии заступили на работу специалисты по продвижению здоровья, которые будут работать с учебными заведениями.
Специалисты по продвижению здоровья детей и молодежи начнут работу по всей Эстонии
Касса здоровья, Институт развития здоровья (TAI), уездные центры развития и разные союзы органов самоуправлений начали проект сотрудничества, в ходе которого во всех уездах заступили на работу специалисты по продвижению здоровья. Они будут работать с учебными заведениями в своих уездах.
Предложения о сотрудничестве были сделаны по всей Эстонии 15 уездным организациям развития, а также двум крупным городам, где начинают работать специалисты по продвижению здоровья, сотрудничающие с образовательными учреждениями.
На сегодняшний специалисты по продвижению здоровья были приняты на работу в 14 образовательных учреждениях, как сообщила Касса здоровья.
Руководитель отдела регионального продвижения здоровья TAI Трийну Пурру пояснила, что они и Касса здоровья уже много лет сотрудничают в укреплении здоровья детей и молодежи. "TAI занимался координацией работы сети Продвигающих здоровье школ (Tervist edendavad koolid, ТЕК) и сети Продвигающих здоровье детских садов (Tervist edendavad lasteaiad, TEL), данная деятельность финансировалась Кассой здоровья. Однако деятельность и подход к работе данных сетей пока не привели к максимальным ожидаемым результатам, поэтому мы решили создать сеть уездных специалистов по продвижению здоровья, сотрудничающих с образовательными учреждениями", - объяснила Пурру.
Перед разработкой этой новой системы было проведено исследование, отражающее проблемные места существующих сетей TEK и TEL.
- Одна из проблем заключалась, например, в том, что образовательным учреждениям не хватает знаний и навыков, чтобы последовательно и системно заниматься укреплением здоровья и профилактикой заболеваний. Кроме того, большим вызовом являются различные программы и кампании, которые разные организации хотят внедрять в школы. Часто учреждения не умеют делать научно обоснованный выбор, но выбирают тех, кто говорит громче всех, - говоритТрийну Пурру. - Поэтому специалисты по продвижению здоровья, сотрудничающие с образовательными учреждениями, стремятся повысить возможности детских садов и школ по поддержанию здоровья и благополучия как детей, так и собственного персонала. Объем работы здесь довольно большой, поскольку, к сожалению, показатели здоровья детей и молодежи в Эстонии не так хороши, как могли бы быть. Исследования показывают, что постепенно растет проблема ожирения в первом классе - каждый четвертый ребенок в первом классе имеет избыточный вес. Среди проблем употребления веществ, вызывающих привыкание, острее, чем когда-либо прежде, проявилась эпидемия курения электронных сигарет. Пятая часть детей в возрасте 11 и 13 лет имели опыт курения электронных сигарет как минимум три раза, и эти цифры вызывают большее беспокойство, особенно среди девочек.
Важно отметить, что специалист по продвижению здоровья образовательного учреждения не переезжает работать в конкретную школу или детский сад, а сотрудничает с разными образовательными учреждениями своего региона, предлагая советы и информацию, а также создавая возможности учиться друг у друга и обмениваться опытом.
Координатор сети специалистов по продвижению здоровья Кассы здоровья Эвелин Круусалу отмечает, что в дополнение к сети специалистов по продвижению здоровья образовательных учреждений Касса здоровья и TAI совместно координируют более широкую сеть продвижения здоровья в уездах. Одним из направлений ее деятельности является увеличение числа участников в скрининговых обследованиях и повышение осведомленности жителей Эстонии о своем здоровье. "Вышеупомянутые две сети так или иначе поддерживают друг друга, и их роль в стратегическом планировании отрасли также может иметь решающее значение", - уверена Круусалу.