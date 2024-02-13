Специалисты по продвижению здоровья детей и молодежи начнут работу по всей Эстонии

Руководитель отдела регионального продвижения здоровья TAI Трийну Пурру пояснила, что они и Касса здоровья уже много лет сотрудничают в укреплении здоровья детей и молодежи. "TAI занимался координацией работы сети Продвигающих здоровье школ (Tervist edendavad koolid, ТЕК) и сети Продвигающих здоровье детских садов (Tervist edendavad lasteaiad, TEL), данная деятельность финансировалась Кассой здоровья. Однако деятельность и подход к работе данных сетей пока не привели к максимальным ожидаемым результатам, поэтому мы решили создать сеть уездных специалистов по продвижению здоровья, сотрудничающих с образовательными учреждениями", - объяснила Пурру.

- Одна из проблем заключалась, например, в том, что образовательным учреждениям не хватает знаний и навыков, чтобы последовательно и системно заниматься укреплением здоровья и профилактикой заболеваний. Кроме того, большим вызовом являются различные программы и кампании, которые разные организации хотят внедрять в школы. Часто учреждения не умеют делать научно обоснованный выбор, но выбирают тех, кто говорит громче всех, - говоритТрийну Пурру. - Поэтому специалисты по продвижению здоровья, сотрудничающие с образовательными учреждениями, стремятся повысить возможности детских садов и школ по поддержанию здоровья и благополучия как детей, так и собственного персонала. Объем работы здесь довольно большой, поскольку, к сожалению, показатели здоровья детей и молодежи в Эстонии не так хороши, как могли бы быть. Исследования показывают, что постепенно растет проблема ожирения в первом классе - каждый четвертый ребенок в первом классе имеет избыточный вес. Среди проблем употребления веществ, вызывающих привыкание, острее, чем когда-либо прежде, проявилась эпидемия курения электронных сигарет. Пятая часть детей в возрасте 11 и 13 лет имели опыт курения электронных сигарет как минимум три раза, и эти цифры вызывают большее беспокойство, особенно среди девочек.