Работа в области сестринства - это занятие для настоящих людей, искусственный интеллект просим не беспокоить! Так пишет о своей работе Ксения Верховская, руководитель по сестринству из Ида-Вируской центральной больницы. Медицинская сестра - одна из лучших профессий, считает Верховская, и объясняет читателям, почему так.
МНЕНИЕ ⟩ Выбор за тобой! Сестринское образование обеспечит полноценное настоящее и успешное будущее
Несмотря на неопровержимый факт быстротечности времени, уносящего с собой множество привычек, жизненных правил, даже некоторых традиций, одно можно считать наверняка - медицинское образование пришло, чтобы остаться. И не просто остаться, а активно развиваться, обеспечивая надежную и стабильную опору тем, кто его получает. Образование в области сестринского дела - это словно дорожный указатель, показывающий правильное направление движения.
Работа в области сестринства - занятие для настоящих людей – искусственный интеллект просим не беспокоить!
Сфера сестринской работы предоставляет молодым людям обширное, разнообразное и современное поле деятельности. Выбор можно сделать между различными специальностями, овладев которыми можно очень быстро трудоустроиться в больницы, дома попечения, центры семейных врачей, школы, скорую помощь и даже в государственные учреждения. В области сестринской работы наблюдается много инноваций, она становится все более современной и разнообразной. Выбирая эту профессию, молодые люди не должны сомневаться в реальной ценности своего выбора - медицинская сестра обладает огромным потенциалом для самореализации и является востребованным специалистом в области здравоохранения, роль которого становится все более важной и самостоятельной.
Область деятельности медицинских сестер охватывает самое важное - здоровье людей. Поскольку люди всегда будут существовать, потребность в медицинских работниках остается стабильно высокой и даже растущей со временем. В условиях стремительного развития технологий становится актуальным вопрос: "Могут ли искусственный интеллект и информационные технологии заменить медицинских работников?" Конечно, технологии будут полезны как для медицинских работников, так и для пациентов, но они не могут заменить живые человеческие эмоции и эмпатию, которые являются ключевыми для установления связи и доверительных отношений с пациентами. Техника не может заменить сестер, которые замечают и ощущают те моменты, которые технологии прощупать не могут.
Назло экономическому кризису - только вперед
Уникальность и бесспорное преимущество выбора профессии медицинской сестры обусловлены прежде всего тем, что рабочее место существует еще до того, как она задумается об этом. Каждый год нехватка сестер увеличивается во многих медицинских учреждениях, что может привести к уменьшению количества койко-мест или замедлению развития медицинских услуг. В настоящее время Ида-Вируская центральная больница может предложить работу 30-ти медицинским сестрам, но если повернуть вектор на развитие и расширение услуг, а также учитывать сестер, выходящих на пенсию, то эта потребность может очень скоро достигнуть 70 человек.
Экономический кризис сейчас ощущается всеми: компании, особенно специализирующиеся на производстве, сокращают штат сотрудников, безработица растет, процентные ставки высокие, налоги увеличиваются, а инфляция продолжает петь во все горло. Профессия медицинской сестры обеспечивает специалистам стабильность на рынке труда даже в столь турбулентные периоды в экономике. Сегодня все чаще люди решают сменить профессию, проходят переобучение и в конечном итоге находят себя в сфере здравоохранения. Одной из весомых причин, почему это происходит, является желание сохраненить конкурентоспособность на рынке труда. Выбор профессии медицинской сестры - это осознанный выбор, и диплом сестры имеет большую ценность, а не просто покрывается пылью, занимая место на книжной полке, - его нужно демонстрировать с гордостью! Одной из самых сильных сторон людей, выбирающих образование в области сестринства, является предусмотрительность, поскольку они практически сразу после начала обучения начинают работать по специальности, помогая людям, а также обеспечивая себе достойное будущее.
Самостоятельные сестринские приемы повышают доступность медицинских услуг
Те времена, когда сестры выполняли скорее роль третьей руки врача, давно отправились в прошлое. Сейчас сестры являются надежными членами медицинской команды, знающими границы своей компетенции и при необходимости вовлекающими в процесс других членов команды. Сестры стали автономными специалистами, и это проявляется наиболее эффективно в практике самостоятельных сестринских приемов. Безусловно, это более ответственная и углубленная работа. Она требует еще больше специфических знаний, основательности и усердия. Немаловажными являются также возможности развития и опыт, который сестра, проводящая независимые приемы, получает в ходе своей работы. Благодаря таким сестрам уменьшается рабочая нагрузка на врачей-специалистов, и пациенты, нуждающиеся в специализированной помощи, могут быстрее получить консультацию.
Всё необходимое под рукой
В Ида-Вирумаа можно получить сестринское образование в структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кохтла-Ярве, всего в десяти километрах от Ида-Вируской центральной больницы, крупнейшего и наиболее современного медицинского учреждения Ида-Вирумаа, где студенты проходят практику и уже во время учебы работают помощниками сестер и сестрами по уходу, приобретая помимо теоретических знаний практические навыки и опыт, также получая заработную плату. Следует отметить, что у студентов также есть возможность уже задолго до окончания обучения начать создавать широкую сеть контактов с будущими коллегами. Все эти аспекты вкупе создают прочный фундамент, мотивирующий выбравших профессию сестры продолжать обучение и строить карьеру в этой области. Еще одним аргументом в пользу такого выбора является тот факт, что местные молодые люди не должны тратить много ресурсов на то, чтобы учиться и работать в более отдаленных регионах Эстонии, потому что в Ида-Вирумаа есть все, что нужно для их обучения и карьеры. Учитывая, что в наши дни многие молодые люди становятся заложниками многозадачности, делая ежедневно несколько важных дел одновременно, близость дома, школы и места работы, быстрая и удобная логистика, а также знакомая обстановка - аспекты, о которых стоит задуматься заранее. На практике они имеют действительно большую ценность.
Первого февраля в структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кохтла-Ярве состоялся выпускной студентов факультета медицинской сестры. Следует отметить, что из 39 выпускников 12 уже нашли путь в Ида-Вирускую центральную больницу, внесли значительный вклад в улучшение благополучия пациентов.
С первого июля этого года сестры, не работавшие в здравоохранении в течение последних пяти лет, но прошедшие сестринское обучение и внесенные в регистр работников здравоохранения, могут подавать заявки на стартовое пособие, при условии, что они вернутся на работу в одну из больниц Ида-Вирумаа (подобная система будет доступна также в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа), которая упомянута плане сети больниц Эстонии. Надеемся, что благодаря этому стартовому пособию к нашей команде присоединятся мотивированные сестры.