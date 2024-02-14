МНЕНИЕ ⟩ Выбор за тобой! Сестринское образование обеспечит полноценное настоящее и успешное будущее

Те времена, когда сестры выполняли скорее роль третьей руки врача, давно отправились в прошлое. Сейчас сестры являются надежными членами медицинской команды, знающими границы своей компетенции и при необходимости вовлекающими в процесс других членов команды. Сестры стали автономными специалистами, и это проявляется наиболее эффективно в практике самостоятельных сестринских приемов. Безусловно, это более ответственная и углубленная работа. Она требует еще больше специфических знаний, основательности и усердия. Немаловажными являются также возможности развития и опыт, который сестра, проводящая независимые приемы, получает в ходе своей работы. Благодаря таким сестрам уменьшается рабочая нагрузка на врачей-специалистов, и пациенты, нуждающиеся в специализированной помощи, могут быстрее получить консультацию.

В Ида-Вирумаа можно получить сестринское образование в структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кохтла-Ярве, всего в десяти километрах от Ида-Вируской центральной больницы, крупнейшего и наиболее современного медицинского учреждения Ида-Вирумаа, где студенты проходят практику и уже во время учебы работают помощниками сестер и сестрами по уходу, приобретая помимо теоретических знаний практические навыки и опыт, также получая заработную плату. Следует отметить, что у студентов также есть возможность уже задолго до окончания обучения начать создавать широкую сеть контактов с будущими коллегами. Все эти аспекты вкупе создают прочный фундамент, мотивирующий выбравших профессию сестры продолжать обучение и строить карьеру в этой области. Еще одним аргументом в пользу такого выбора является тот факт, что местные молодые люди не должны тратить много ресурсов на то, чтобы учиться и работать в более отдаленных регионах Эстонии, потому что в Ида-Вирумаа есть все, что нужно для их обучения и карьеры. Учитывая, что в наши дни многие молодые люди становятся заложниками многозадачности, делая ежедневно несколько важных дел одновременно, близость дома, школы и места работы, быстрая и удобная логистика, а также знакомая обстановка - аспекты, о которых стоит задуматься заранее. На практике они имеют действительно большую ценность.