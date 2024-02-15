ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о реформе школьной сети?

- Просто сделать так, чтобы в маленьких местах остались школы с классами с первого по шестой, в волостных центрах - основные школы и в уездных центрах - гимназии.

Такое упрощенное решение является насилием в отношении как эстонской исторической школьной сети, так и региональных особенностей, ведь в некоторых случаях самоуправлениям наверняка есть смысл продолжить с основными школами полного цикла и за пределами центра, ведь если их закроют, то в некоторых регионах не будет уверенности, что дети пойдут заканчивать основную школу в той же волости или в том же уезде, ведь семьи могут и вовсе принять решение о переезде куда-то в другое место.