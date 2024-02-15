При реорганизации школьной сети государство пришло к такой точке зрения, что в небольших местах надо сохранить школы-шестилетки, в волостных центрах - оставить основные школы, а гимназические ступени, в которых меньше 100 учащихся, - закрыть.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что вы думаете о реформе школьной сети?
Бывший министр образования, член Рийгикогу ТЫНИС ЛУКАС:
- Просто сделать так, чтобы в маленьких местах остались школы с классами с первого по шестой, в волостных центрах - основные школы и в уездных центрах - гимназии.
Такое упрощенное решение является насилием в отношении как эстонской исторической школьной сети, так и региональных особенностей, ведь в некоторых случаях самоуправлениям наверняка есть смысл продолжить с основными школами полного цикла и за пределами центра, ведь если их закроют, то в некоторых регионах не будет уверенности, что дети пойдут заканчивать основную школу в той же волости или в том же уезде, ведь семьи могут и вовсе принять решение о переезде куда-то в другое место.
Такие неверные расчеты то и дело случались в Эстонии, когда при объединении школ рассчитывали, что все ученики останутся в самоуправлениях, а на самом деле самоуправления теряли почти половину учащихся и, следовательно, деньги.