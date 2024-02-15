Калле Лаанет: Велик ли шаг от мошенничества до преступления?

Именно в случае данной темы возникают проблемы, причиной которых являются язык и познание. Когда преступник, которого по букве закона называют мошенником, то есть мошенником-преступником, каким-то образом обманывает своих жертв дистанционно и анонимно - используя возможности информационных технологий и не общаясь лично, это кажется вроде бы меньшим преступлением, чем, к примеру, взлом и завладение личным имуществом людей. Но это не так!

Если воры украли чьи-то деньги, затем были пойманы и в результате расследования привлечены к ответственности, и если затем они используют деньги своей жертвы, чтобы противостоять ей в суде, в то время как жертва не может позволить себе дорогих адвокатов, потому что ее имущество находится в распоряжении и пользовании преступников, то нам (!) это кажется ужасно циничным. Меняет ли суть дела тот факт, что чужая собственность была приобретена с помощью криптоактивов путем надувательства жертв? Я не вижу никакой разницы между кражей наличных из шкафа и присвоением чужой собственности путем умелых манипуляций с инфотехнологиями и даже использования лазеек в законе. Об этом стоит задуматься как судьям, квалифицированным ИТ-инженерам, которых могут хитро использовать, так и всем, кто ведет свои дела в качестве обычного пользователя.