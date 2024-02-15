В прошлом году центр тревоги принял больше всего экстренных вызовов из Вирумаа; чаще всего вызывали скорую помощь, в которой нуждались жители Ида-Вирумаа. Но все же большинство поступавших отсюда звонков не требовали оперативного реагирования.
Из Идаского региона в центр тревоги позвонили в прошлом году рекордное число раз, в большинстве случаев - напрасно
Среди всех четырех регионов центра тревоги больше всего звонков с просьбой об экстренной помощи было в Идаском регионе, то есть в Ляэне- и Ида-Вирумаа - один звонок на каждого жителя.
Большинство вызовов экстренной помощи таковой не требовали
- С одной стороны, это позитивно, так как показывает, что люди замечают опасность и сообщают о ней, - отметила руководитель Идаского центра тревоги Мари-Лийз Яанипере.
Например, в Идаском регионе по-прежнему отмечается больше, чем в остальной Эстонии, случаев насилия в близких отношениях. Зачастую в таких ситуациях сам нуждающийся в помощи не в состоянии вызвать себе помощь или же считает насилие нормой повседневной жизни. "Поэтому важно, чтобы нуждающегося в помощи замечали и давали о нем знать", - добавила она.
По словам Яанипере, тревожит, однако, то обстоятельство, что скорая помощь, полиция и спасательная служба отреагировали всего на 35% поступивших из Вирумаа звонков об экстренной помощи. "Это значит, что 65% звонков, поступивших из Идаского региона, были сделаны по ошибке или же человек должен был обратиться в другую инстанцию", - отметила она.
К примеру, в случае проблем со здоровьем она советует звонить для получения консультации по телефону семейного врача 1220. По номеру экстренной помощи нужно звонить только тогда, когда чье-то здоровье, жизнь или имущество находятся под угрозой.
- Для сокращения количества ошибочных звонков напомню людям, что телефон - это не игрушка для маленького ребенка, ведь он может нечаянно позвонить по номеру 112. Проверять стоило бы также телефоны пожилых родственников.
С одного телефона - полторы тысячи звонков
В прошлом году с одного телефон без сим-карты было сделано за несколько часов более 1400 звонков, что удвоило дневную телефонную нагрузку центра тревоги. Выяснилось, что речь шла о находящемся в попечительском доме пожилом человеке: в его телефоне, лежавшем под подушкой, нечаянно запала кнопка вызова экстренной помощи. "То есть каждому стоило бы проверять настройки как собственных смартфонов и смарт-часов, так и смартфонов и часов пожилого родственника и ребенка, чтобы те по ошибке не звонили по номеру экстренной помощи", - подчеркнула Яанипере.
В 2023 году в Идаском регионе на линию экстренной помощи поступило 189112 звонков. Чаще всего нуждались в скорой помощи в Ида-Вирумаа - чуть более 30000 раз и в Ляэне-Вирумаа - примерно 10500 раз. Больше всего вызовов поступило из Ида- и Ляэне-Вирумаа в июне, когда на линию экстренной помощи позвонили более 18500 раз. В помощи часто нуждались также в другие теплые месяцы - в мае, июле и августе, когда по телефону 112 позвонили более 17000 раз. В остальные месяцы количество звонков колебалось от 13300 до 15900.
В 2022 году из Идаского региона (Ида- и Ляэне-Вирумаа) по номеру экстренной помощи звонили 201587 раз, что на 1% больше, чем в предыдущем году.
По всей Эстонии по номеру экстренной помощи в 2023 году позвонили более 1,1 миллиона раз. Менее чем в половине случаев (41%) звонившие нуждались в скорой помощи, а также в помощи полиции и спасателей. Каждый третий звонок (33%) на линию экстренной помощи был сделан по ошибке или у звонившего не было необходимости в срочной помощи.
Куда звонить в различных экстренных ситуациях?
Для решения различных экстренных ситуаций людям стоило бы сохранить в мобильных телефонах следующие контакты:
- 112 - экстренная помощь (скорая помощь, полиция, спасатели)
- 1247 - телефон госинформации (информация, связанная с шоссейными дорогами, окружающей средой, полицией и пожарной безопасностью)
- 1220 - консультационная линия семейного врача
- 12252 - акушерская консультационная линия
- 1599 - консультационный телефон детского врача
- 16662 - инфолиния по вопросам в связи с отравлениями
- 116 006 - кризисный телефон помощи жертвам
- 116 111 - помощь детям
- 660 4500 - опорная линия душевного здоровья
- 900 0112 - ветеринарная консультационная линия
- местный телефон помощи по открытию замков и местный телефон страховщика.