Из Идаского региона в центр тревоги позвонили в прошлом году рекордное число раз, в большинстве случаев - напрасно

С одного телефона - полторы тысячи звонков

В прошлом году с одного телефон без сим-карты было сделано за несколько часов более 1400 звонков, что удвоило дневную телефонную нагрузку центра тревоги. Выяснилось, что речь шла о находящемся в попечительском доме пожилом человеке: в его телефоне, лежавшем под подушкой, нечаянно запала кнопка вызова экстренной помощи. "То есть каждому стоило бы проверять настройки как собственных смартфонов и смарт-часов, так и смартфонов и часов пожилого родственника и ребенка, чтобы те по ошибке не звонили по номеру экстренной помощи", - подчеркнула Яанипере.

В 2023 году в Идаском регионе на линию экстренной помощи поступило 189112 звонков. Чаще всего нуждались в скорой помощи в Ида-Вирумаа - чуть более 30000 раз и в Ляэне-Вирумаа - примерно 10500 раз. Больше всего вызовов поступило из Ида- и Ляэне-Вирумаа в июне, когда на линию экстренной помощи позвонили более 18500 раз. В помощи часто нуждались также в другие теплые месяцы - в мае, июле и августе, когда по телефону 112 позвонили более 17000 раз. В остальные месяцы количество звонков колебалось от 13300 до 15900.

В 2022 году из Идаского региона (Ида- и Ляэне-Вирумаа) по номеру экстренной помощи звонили 201587 раз, что на 1% больше, чем в предыдущем году.

По всей Эстонии по номеру экстренной помощи в 2023 году позвонили более 1,1 миллиона раз. Менее чем в половине случаев (41%) звонившие нуждались в скорой помощи, а также в помощи полиции и спасателей. Каждый третий звонок (33%) на линию экстренной помощи был сделан по ошибке или у звонившего не было необходимости в срочной помощи.

Куда звонить в различных экстренных ситуациях? Для решения различных экстренных ситуаций людям стоило бы сохранить в мобильных телефонах следующие контакты: 112 - экстренная помощь (скорая помощь, полиция, спасатели)

- экстренная помощь (скорая помощь, полиция, спасатели) 1247 - телефон госинформации (информация, связанная с шоссейными дорогами, окружающей средой, полицией и пожарной безопасностью)

- телефон госинформации (информация, связанная с шоссейными дорогами, окружающей средой, полицией и пожарной безопасностью) 1220 - консультационная линия семейного врача

- консультационная линия семейного врача 12252 - акушерская консультационная линия

- акушерская консультационная линия 1599 - консультационный телефон детского врача

- консультационный телефон детского врача 16662 - инфолиния по вопросам в связи с отравлениями

- инфолиния по вопросам в связи с отравлениями 116 006 - кризисный телефон помощи жертвам

- кризисный телефон помощи жертвам 116 111 - помощь детям

- помощь детям 660 4500 - опорная линия душевного здоровья

- опорная линия душевного здоровья 900 0112 - ветеринарная консультационная линия

- ветеринарная консультационная линия местный телефон помощи по открытию замков и местный телефон страховщика.