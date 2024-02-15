Занимающееся обслуживанием дорог и улиц в Йыхвиской волости ТОО "Jõhvi KEK" сделало волостному управлению предложение об изменении тендерного договора, в результате которого цена ухода за дорогами увеличилась бы примерно на 41483 евро, то есть на 4,7%, что соответствует годовому повышению индекса потребительских цен.
Волость Йыхви не согласилась доплатить за обслуживание дорог
Члены волостного управления нашли, что предложение об изменении тендерного договора, предусматривающее увеличение стоимости договоров, не согласуется с Законом о гостендерах, а участник тендера должен был еще во время подачи предложения предвидеть изменение обстоятельств.
Таким образом, волостное управление решило не соглашаться на изменение тендерного договора.