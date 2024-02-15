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Волость Йыхви не согласилась доплатить за обслуживание дорог

Эрик Калда
, журналист
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Уборка заснеженных улиц Йыхви. Снимок иллюстративный.
Уборка заснеженных улиц Йыхви. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Занимающееся обслуживанием дорог и улиц в Йыхвиской волости ТОО "Jõhvi KEK" сделало волостному управлению предложение об изменении тендерного договора, в результате которого цена ухода за дорогами увеличилась бы примерно на 41483 евро, то есть на 4,7%, что соответствует годовому повышению индекса потребительских цен.

Члены волостного управления нашли, что предложение об изменении тендерного договора, предусматривающее увеличение стоимости договоров, не согласуется с Законом о гостендерах, а участник тендера должен был еще во время подачи предложения предвидеть изменение обстоятельств.

Таким образом, волостное управление решило не соглашаться на изменение тендерного договора.

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Экономика
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