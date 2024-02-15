Волость Йыхви не согласилась доплатить за обслуживание дорог

Занимающееся обслуживанием дорог и улиц в Йыхвиской волости ТОО "Jõhvi KEK" сделало волостному управлению предложение об изменении тендерного договора, в результате которого цена ухода за дорогами увеличилась бы примерно на 41483 евро, то есть на 4,7%, что соответствует годовому повышению индекса потребительских цен.