13 февраля полиция получила вызов на улицу Ваксали в Нарве, где двое мужчин на железнодорожной станции подошли поговорить с ожидавшим поезд 36-летним мужчиной.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина не захотел общаться и был избит
Мужчина беседовать с незнакомыми людьми не пожелал и за это они его ударили. После конфликта незнакомцы скрылись.
Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
В Кохтла-Ярве украли дорогой алкоголь
12 февраля в полицию сообщили, что из расположенного в Кохтла-Ярве магазина похитили дорогие алкогольные напитки. Кражей причинен ущерб в 254 евро.