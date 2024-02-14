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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина не захотел общаться и был избит

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

13 февраля полиция получила вызов на улицу Ваксали в Нарве, где двое мужчин на железнодорожной станции подошли поговорить с ожидавшим поезд 36-летним мужчиной.

Мужчина беседовать с незнакомыми людьми не пожелал и за это они его ударили. После конфликта незнакомцы скрылись.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.

В Кохтла-Ярве украли дорогой алкоголь

12 февраля в полицию сообщили, что из расположенного в Кохтла-Ярве магазина похитили дорогие алкогольные напитки. Кражей причинен ущерб в 254 евро.

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