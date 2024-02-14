Кохтла-Ярве и Силламяэ, в отличие от Нарвы, не собираются просить правительство продлить на год начало перехода на эстонский язык обучения.
Кохтла-Ярве и Силламяэ, в отличие от Нарвы, не просят отсрочить переход на эстонский язык обучения
- Известно, что первые три года будут очень трудными и мы получим негативные отзывы, но этот переход необходимо начать. Он откладывается уже несколько десятилетий, - сказал мэр Кохтла-Ярве социал-демократ Хенри Казело.
Глава отдела образования и культуры Силламяэского городского управления Аннели Рантс также заявила, что городские власти не планируют просить об отсрочке. "Мы постараемся справиться", - сказала она, отметив, что подготовка к этому ведется уже давно.
Среди прочего она упомянула, что некоторые воспитатели силламяэских детских садов регулярно посещают тартуский детский сад "Ristikhein", чтобы на практике укрепить свои знания эстонского языка. Кроме того, для учителей проводятся многочисленные курсы и предоставляются возможности для изучения эстонского языка.
Нарва попросит о частичной отсрочке перевода обучения на эстонский
Власти Нарвы готовятся представить правительству пару ходатайств о годовой отсрочке перехода на эстоноязычное преподавание для нарвских четвероклассников, а также в ряде детсадовских групп.
Нарвская горуправа 31 января, прежде заручившись мнениями родителей учащихся и типовыми по форме предложениями попечительских советов школ и детсадов, подготовила для депутатов городского собрания проекты пары ходатайств в правительство. Горсобранию предложено подписаться под ходатайствами и направить их в Таллинн.
У правительства попросят разрешения сохранить в следующем учебном году в 4-х классах шести нарвских школ проведение на русском языке до 40 процентов обучения. Приблизительно того же самого попросят и в отношении перечисленных в проекте групп в нескольких детсадах Нарвы.
Напомним, по плану поэтапного перевода всего образования на эстонский язык уже в 2024/25 учебном году в так называемых русских школах должны перейти на эстонский 1-е и 4-е классы. Другие классные параллели будут переводиться на эстонский в последующие годы почти до конца десятилетия. Обучение детей в детских садах должно перейти на эстонский с сентября 2024 года.
В Нарве будет плохо дело с квалифицированными учителями
Руководитель правящей в Нарвском горсобрании фракции "Narva" и член Рийгикогу от Центристской партии Алексей Евграфов в эфире телеканала ETV+ и на новостном портале Rus.ERR объяснил, что отсрочку на год они попросят, чтобы те учителя, кому это надо, смогли сдать языковой экзамен. То есть чтобы учителей не пришлось увольнять, а дети не остались без знаний.
- В Нарве большая проблема на самом деле с преподавателями. Когда говорят, что 1 сентября преподаватели появятся откуда-то из воздуха, это, конечно, неправда. На сегодняшний день у нас в детских садах 261 преподаватель, из них 95 не соответствуют требованиям по языку. В школах из 400 учителей 150 не соответствуют требованиям. В детских садах 66 учителей имеют языковую категорию В2, 53 из них учат язык, то есть 80 процентов. В школах этот показатель равен 43 процентам, то есть намного меньше. Мы понимаем, что не все учителя, к сожалению, экзамен на С1 сдадут, - объяснил Евграфов, почему Нарве нужна годовая отсрочка.
Эстонское правительство ранее неоднократно и четко заявляло, что в связи с начинающимся переходом никаких отсрочек не будет. Евграфов считает, что решение об отсрочке все же необходимо по чисто практическим соображениям. "Первого сентября мы не получим полноценные комплекты учителей в школах и детских садах. Например, в яслях Нарвы не хватает 80 процентов учителей, которые будут соответствовать языковым требованиям. Кто будет этими детьми заниматься? Куда мы этих детей направим? Эти вопросы неизбежно всплывут 1 сентября", - сказал Евграфов в передаче "Интервью недели" на ETV+.
Казело: отсрочка оказала бы медвежью услугу молодежи
По словам Хенри Казело, нынешняя горуправа не планирует ходатайствовать о продлении срока. Он объяснил, что затягивание перехода на обучение на эстонском языке окажет медвежью услугу прежде всего местной молодежи. Чем позже состоится переход, тем больше молодых людей окажутся в невыгодном положении на будущем рынке труда. "Я надеюсь, что рано или поздно это поймут и родители, которые сейчас, возможно, не поддерживают этот переход", - сказал он.
Известно, что первые три года будут очень трудными, и мы также будем получать негативные отзывы, но этот переход необходимо начать.
Хенри Казело,
мэр Кохтла-Ярве
Мэр Кохтла-Ярве отметил, что школам и детским садам города также понадобятся новые учителя в связи с переходом. "По сравнению с Нарвой мы, пожалуй, находимся в несколько лучшем положении, поскольку мы ближе к остальной Эстонии, и доля учителей, говорящих на эстонском языке, у нас тоже выше", - сказал он.
В конце января, отвечая на запрос городского собрания, Хенри Казело сказал, что поиск учителей - это прежде всего задача директора каждой школы. "Мы (горуправа) можем создать условия для приезда учителей. Мы можем помочь с жильем и предложить пакет услуг, важный для семьи учителя, например, возможности занятия спортом", - сказал он, добавив, что государство уже сделало большое дело, выплачивая учителям Ида-Вирумаа более высокую зарплату, чем в других регионах Эстонии.
Казело отметил, что уменьшить проблему нехватки отвечающих требованиям учителей поможет также упорядочение городской образовательной сети. "Мы тратим свой денежный ресурс, а также людской ресурс. У нас очень много школ с маленьким числом учеников, и детсадов тоже", - сказал он, что объединение школ и детсадов неизбежно. Он усматривает также неиспользованные возможности в том, что школы могли бы больше сотрудничать друг с другом при распределении учителей.
По словам мэра, не планируется делать скидки для тех учителей, которые не владеют эстонским языком на требуемом уровне. "Если они не отвечают требованиям, то не могут продолжить работу. Закон есть закон", - отметил он.
Казело заметил, что среди не отвечающих требованиям учителей велика доля более пожилых, у которых нет также мотивации изучать эстонский язык. "К сожалению, среди них меньше таких, которые ходят на курсы и прилагают усилия во имя того, чтобы можно было продолжить работу", - сказал он, отметив, что старение учителей является проблемой во всей Эстонии.
По его мнению, надо делать что-то и с тем, что из той молодежи, которую на деньги налогоплательщика обучают в университетах на учителей, в школу приходит лишь малая часть. "Это ненормально", - сказал он в горсобрании.
С предыдущего учебного года в Кохтла-Ярвеской Славянской основной школе нет больше ни одного класса с чисто русским языком обучения - учеба происходит либо по методике языкового погружения, либо частично на эстонском языке. Директор школы Светлана Владимирова рассказывала недавно "Северному побережью", что переход на частичное эстоноязычное обучение поддержали также учителя. "Главной целью есть и останется повышение уровня владения государственным языком нашими учениками. С учетом того, что в нашем регионе возможности применения языка ограничены, именно школа является тем местом, где мы можем предложить больше такой возможности", - сказала она.
Министр образования и науки Кристина Каллас на многочисленных встречах с ида-вирускими городскими руководителями и работниками школ подтверждала, что при переходе на эстоноязычное образование не пойдут ни на какие уступки в установленном плане. "Все это произойдет и к этому нужно готовиться", - сказала она, например, в ноябре прошлого года после состоявшейся в Кохтла-Ярве встречи.