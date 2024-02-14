Кохтла-Ярве и Силламяэ, в отличие от Нарвы, не просят отсрочить переход на эстонский язык обучения

Напомним, по плану поэтапного перевода всего образования на эстонский язык уже в 2024/25 учебном году в так называемых русских школах должны перейти на эстонский 1-е и 4-е классы. Другие классные параллели будут переводиться на эстонский в последующие годы почти до конца десятилетия. Обучение детей в детских садах должно перейти на эстонский с сентября 2024 года.

В Нарве будет плохо дело с квалифицированными учителями

Руководитель правящей в Нарвском горсобрании фракции "Narva" и член Рийгикогу от Центристской партии Алексей Евграфов в эфире телеканала ETV+ и на новостном портале Rus.ERR объяснил, что отсрочку на год они попросят, чтобы те учителя, кому это надо, смогли сдать языковой экзамен. То есть чтобы учителей не пришлось увольнять, а дети не остались без знаний.