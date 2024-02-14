Нарвская власть хочет отсрочить переход на эстоноязычное образование

"Первые и четвертые классы должны перейти на эстонский язык обучения в сентябре. Но для того, чтобы остальные классы продолжили обучаться на русском языке, город должен сделать соответствующее обращение к министерству. /---/ Я надеюсь, что в четверг это будет принято на сессии горсобрания", - сказал Евграфов в передаче русскоязычному телеканалу ETV+ "Интервью недели", которое транслировал портал ERR. Кроме того, горсобрание может попросить отсрочки для обучения детей с особыми потребностями в детских садах и школах.

По его словам, Нарва хотела бы, чтобы переход продлился до 2028/29 учебного года.

Евграфов отметил, что переход на обучение на эстонском языке нуждается в продлении, так как в Нарве существует большая проблема с учителями, соответствующими требованиям. "Сегодня в детских садах работает 261 педагог, 95 из которых не соответствуют требованиям по языку. В школах из 400 учителей 150 не соответствуют требованиям. В детских садах 66 педагогов имеют языковую категорию B2, из них 53, или 80%, учат язык. В школах этот показатель составляет 43%, то есть намного меньше. Мы понимаем, что не все учителя, к сожалению, экзамен на С1 сдадут", - сказал он.