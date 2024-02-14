Председатель фракции "Narva", входящей в правящую коалицию Нарвского горсобрания, депутат Рийгикогу центрист Алексей Евграфов сообщил, что горсобрание обсудит возможность обратиться к правительству с просьбой отложить на год переход на обучение в школах на эстонском языке, поскольку город испытывает трудности с поиском учителей, соответствующих требованиям.
Нарвская власть хочет отсрочить переход на эстоноязычное образование
"Первые и четвертые классы должны перейти на эстонский язык обучения в сентябре. Но для того, чтобы остальные классы продолжили обучаться на русском языке, город должен сделать соответствующее обращение к министерству. /---/ Я надеюсь, что в четверг это будет принято на сессии горсобрания", - сказал Евграфов в передаче русскоязычному телеканалу ETV+ "Интервью недели", которое транслировал портал ERR. Кроме того, горсобрание может попросить отсрочки для обучения детей с особыми потребностями в детских садах и школах.
По его словам, Нарва хотела бы, чтобы переход продлился до 2028/29 учебного года.
Евграфов отметил, что переход на обучение на эстонском языке нуждается в продлении, так как в Нарве существует большая проблема с учителями, соответствующими требованиям. "Сегодня в детских садах работает 261 педагог, 95 из которых не соответствуют требованиям по языку. В школах из 400 учителей 150 не соответствуют требованиям. В детских садах 66 педагогов имеют языковую категорию B2, из них 53, или 80%, учат язык. В школах этот показатель составляет 43%, то есть намного меньше. Мы понимаем, что не все учителя, к сожалению, экзамен на С1 сдадут", - сказал он.
По его словам, существующие методики не позволяют полноценно обучать детей на эстонском языке. Кроме того, у школ есть возможность брать на работу человека со знанием языка, но это не значит, что он может преподавать тот или иной предмет. "Поэтому мы опасаемся, что в результате школьной реформы, которая проводится так быстро, уровень образования значительно снизится", - подчеркнул Евграфов.
По его словам, отдел образования Нарвы разработал концепцию перехода на эстонский язык обучения и в конце февраля представит ее в Министерство образования и науки. "Один из вариантов - попросить отсрочку хотя бы на год, чтобы все учителя смогли сдать экзамен по языку", - прокомментировал Евграфов, который также является членом фракции Центристской партии в Рийгикогу.
Мэр Нарвы Яан Тоотс на прошлой неделе на пресс-конференции в Йыхви после встречи с министром образования Кристиной Каллас признал, что переход на преподавание на эстонском языке в Нарве будет крайне сложным. "Мы обязательно сделаем все, чтобы это заработало. 76 процентов учителей, не сдавших необходимый экзамен, сейчас, согласно бумагам, учат эстонский язык, но это, как в школе, после экзамена будет видно".