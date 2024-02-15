ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Попытка извлечь политическую личную выгоду

Нарвские центристы учитывают, что среди их избирателей, очевидно, много тех, кому этот переход не по душе. Вот и разыгрывают эту карту: мы, мол, вновь пытались предотвратить этот переход, однако власти республики никак не идут навстречу…

Евграфов, являющийся вдобавок ко всему членом Рийгикогу, а также другие нарвские властные политики очень хорошо знают, что никакой отсрочки не будет. В среду это еще раз подтвердил руководитель Министерства образования по переходу на эстоноязычное образование Ингар Дуболазов: "Нарва движется в направлении эстоноязычного образования вместе с остальной Эстонией по тому же графику и на тех же условиях". Точка.

Если учесть, как много в Нарвском горсобрании руководителей школ и детсадов, то просто непонятно, почему они не готовились к такому переходу вместе с государством на протяжении многих лет, а зацикливались прежде всего на причинах, почему этот переход не удалось совершить ни в 2000, ни в 2005, 2010, 2015, 2020... годах.

Вместо противостояния нарвские политики могли бы попросить совета у соседних городов Силламяэ и Кохтла-Ярве, где этот переход тоже происходит не просто, но там все же прилагают усилия, чтобы найти решения. Прав мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело, который говорит, что проволочка с переходом означает прежде всего оказание медвежьей услуги местной молодежи.