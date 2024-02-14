Число нотариальных сделок с недвижимостью увеличилось только в Ида-Вирумаа

Если в 2022 году нотариусы по всей Эстонии заверили 80153 сделки с недвижимостью, то в 2023 году их стало 66551, то есть на 17% меньше, сообщила Нотариальная палата.

"Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики, - отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. - Несмотря на начавшийся недавно рост реальной заработной платы, при покупке недвижимости люди продолжают проявлять осторожность, и это также отражается на продолжившемся в январе уменьшении количества заверений сделок с недвижимостью".