В 2023 году число заверенных сделок с недвижимостью сократилось в Эстонии на 17%. Спад наблюдался во всех уездах за исключением Ида-Вируского, как пишет новостной портал Rus.ERR, ссылаясь на подсчеты Нотариальной палаты.
Число нотариальных сделок с недвижимостью увеличилось только в Ида-Вирумаа
Если в 2022 году нотариусы по всей Эстонии заверили 80153 сделки с недвижимостью, то в 2023 году их стало 66551, то есть на 17% меньше, сообщила Нотариальная палата.
Количество сделок выросло только в Ида-Вирумаа, увеличившись на 3%.
"Уменьшение количества заверений сделок с недвижимостью на 17% в прошлом году наглядно показывает неуверенность людей в связи с продолжительным общим ростом цен и спадом экономики, - отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. - Несмотря на начавшийся недавно рост реальной заработной платы, при покупке недвижимости люди продолжают проявлять осторожность, и это также отражается на продолжившемся в январе уменьшении количества заверений сделок с недвижимостью".