В Эстонии началось ежегодное декларирование доходов

Срок подачи декларации - 30 апреля, а переплаченный подоходный налог начнут возвращать с 5 марта, независимо от того, была ли декларация подана в первые часы открытия декларирования или декларация подана позже.

На основании бумажных деклараций возврат подоходного налога начнется в середине марта.

С подаваемой в этом году декларацией в последний раз можно получить дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, вычесть из облагаемого налогом дохода проценты за жилищный кредит, а супругам можно перевести неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.

Неиспользованное освобождение от налогообложения можно передать супругу в случае, если общий годовой доход супругов не превышал 50400 евро в календарном году, и один из супругов в 2023 году не получал дохода или его годовой доход был меньше 2160 евро. Первой свою декларацию должна заполнить та сторона, чьи доходы были меньше, и она хочет перевести свою льготу другой стороне.

Проценты по жилищному кредиту можно вычесть из общего дохода до 300 евро, но не более 50% от всего заработанного облагаемого налогом дохода.

Дополнительный не облагаемый налогом доход за детей отражается в декларации того родителя, который в течение года получал от Департамента социального страхования пособие на ребенка.