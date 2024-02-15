Из недавно опубликованного исследования Государственного суда Эстонии следует, что в среднем за оскорбления в интернете придется выплатить несколько сотен евро, a в будущем размеры компенсаций, скорее всего, увеличатся.
ЮРИСТ ОБЪЯСНЯЕТ ⟩ У оскорблений и клеветы в интернете есть своя цена
Эстонские суды заняли позицию, согласно которой за клевету нужно нести ответственность. Юрист адвокатского бюро "Hedman" Кайре Сеппер, ссылаясь на судебную практику и анализ Государственного суда отметила, что возмещение ущерба не может нести символический характер, и извинений не будет достаточно.
- Суд может принять извинения во внимание при определении размера компенсации, но ее размер все же зависит от тяжести нарушения и вины правонарушителя. Также учитывается экономическое положение сторон, продолжительность и интенсивность нарушения и ряд других обстоятельств, - перечислила Сеппер.
Оскорблением можно считать комментарий в социальных сетях, а также, например, в протоколе собрания и в электронном письме или даже нацарапанные, например, на автомобиле оскорбительные выражения. "Эстонские суды до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, может ли оскорблением считаться клевета в частной переписке между двумя людьми", - добавила Сеппер.
Компенсация ущерба, присужденная частным лицам в Эстонии, остается в пределах 300-500 евро. В то же время, например, публикация информации о долге может повлечь за собой обязанность выплатить компенсацию в размере 200 евро.
Следует помнить, что судебные издержки, как правило, несет обидчик, и они составляют в среднем 2000 евро.
Если правонарушителем является юридическое лицо, то средний размер компенсации возрастает до 2000 евро. В то же время, клевета на премьер-министра, например, обойдется в 15000 евро, к которым добавятся издержки. Однако, данное решение пока еще не является окончательным, и спор продолжается.
По словам юриста адвокатского бюро "Hedman", суды придерживаются мнения, что общественные деятели должны терпеть публичную критику больше, чем не публичные люди, но и публичных деятелей нельзя безосновательно порочить и оскорблять.
- Поскольку общественный деятель поставил себя под особое внимание общественности, оскорбление его чести в связи с его общественной жизнью может привести к причинению морального ущерба только в том случае, если суд сочтет информацию негативного содержания особенно оскорбительной для чести и доброго имени, - пояснила Кайре Сеппер.
Также важно, что и в случае с общественными деятелями уровень обоснованного общественного интереса к их частной жизни варьируется.
Статьи написанные в юмористическом ключе тоже могут нарушать права человека. Однако, их неправомерность должен оценить суд. Суд должен оценить, оправдан ли сатирический взгляд и не превышает ли он допустимых пределов, принимая во внимание свободу слова высмеивающего и личные права высмеиваемого. Юмористический взгляд на важную с точки зрения общества тему в сочетании с серьезностью нарушения и обязанностью терпеть публичную критику может означать, что сатира не является противоправной.
Кроме того, стоит также помнить, что и юридическое лицо может подать иск о возмещении ущерба, если человек распространяет недостоверную информацию, что наносит компании финансовые убытки.
По мнению Сеппер, можно предположить, что суммы компенсаций за причиненный ущерб увеличатся в ближайшие годы. "Нынешние компенсации не соответствуют росту стоимости жизни и стали скорее символическими", - сказала она.
Необходимо также учитывать, что для получения компенсации частному лицу не обязательно доказывать наличие неимущественного вреда. Для присуждения денежной компенсации достаточно, если будет установлено, что обидчик несет ответственность за нарушение личных прав потерпевшего.