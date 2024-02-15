ЮРИСТ ОБЪЯСНЯЕТ ⟩ У оскорблений и клеветы в интернете есть своя цена

Эстонские суды заняли позицию, согласно которой за клевету нужно нести ответственность. Юрист адвокатского бюро "Hedman" Кайре Сеппер, ссылаясь на судебную практику и анализ Государственного суда отметила, что возмещение ущерба не может нести символический характер, и извинений не будет достаточно.

- Суд может принять извинения во внимание при определении размера компенсации, но ее размер все же зависит от тяжести нарушения и вины правонарушителя. Также учитывается экономическое положение сторон, продолжительность и интенсивность нарушения и ряд других обстоятельств, - перечислила Сеппер.

Оскорблением можно считать комментарий в социальных сетях, а также, например, в протоколе собрания и в электронном письме или даже нацарапанные, например, на автомобиле оскорбительные выражения. "Эстонские суды до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, может ли оскорблением считаться клевета в частной переписке между двумя людьми", - добавила Сеппер.

Компенсация ущерба, присужденная частным лицам в Эстонии, остается в пределах 300-500 евро. В то же время, например, публикация информации о долге может повлечь за собой обязанность выплатить компенсацию в размере 200 евро.

Следует помнить, что судебные издержки, как правило, несет обидчик, и они составляют в среднем 2000 евро.