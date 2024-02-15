Тарво Крууп продолжит работу на посту идаского префекта еще пять лет

По словам гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, Тарво Крууп в качестве главы Идаской префектуры принимал смелые решения и внес значительные изменения, чтобы команда была сильной и служила жителям Вирумаа наилучшим способом. "Результаты опроса удовлетворенности сотрудников также указывают на его хорошую работу - обратная связь префектуры значительно улучшилась за время работы Тарво. У него много идей и воли, и его утверждение на второй срок обосновано как словами, действиями, так и ценностями", – сказал Беличев.

Сам Идаский префект Тарво Крууп подтвердил, что он доволен своей командой и чувствует себя во главе префектуры сильным и смелым. "Жизнь показала, что мы способны из любой ситуации выйти победителями. Мы в состоянии адекватно оценивать угрозы, планировать исходя из этого свои действия и противостоять этим угрозам. Я горд быть во главе Идаской префектуры и работать с нашими людьми", - сказал Крууп.

"За последние годы были сделаны шаги вперед почти во всех сферах. По сравнению с прошлым у нас гораздо лучший обзор о происходящем на границе, а также значительно улучшилась наша способность реагировать на события. Мы стали лучше собирать информацию о тяжких преступлениях, направленных против детей. Также мы сумели в Вирумаа значительно увеличить число тех людей, которые используют для подачи заявлений о выдаче документов самообслуживание. Мы достигли хороших результатов несмотря на то, что у нас не хватает людей. Нас по-прежнему мало, но полиция должна продолжать работать находчиво и соответствовать ожиданиям людей Эстонии и впредь", - добавил префект.

Срок службы руководителя высшего звена в рамках публичной службы составляет пять лет. Нынешний срок полномочий Идаского префекта Тарво Круупа истекает 19 февраля 2024 года. Новый срок полномочий Круупа продлится с 20 февраля 2024 по 19 февраля 2029 года.

Тарво Крууп (44) начал свою службу в полиции в 2004 году в Пыхьяской префектуре, где он работал в качестве криминального полицейского Идаского отделения полиции, а также в службе по расследованию преступлений против личности.

С 2009 по 2014 год Крууп работал в Департаменте полиции безопасности, а с марта 2014 года по январь 2017 года руководил криминальным бюро Идаской префектуры.

С 1 февраля 2017 года Крууп работает в качестве Идаского префекта.