МНЕНИЕ ⟩ Изменение климата: что должны знать все

Илон Маск в 2019 году заявил, что изменения климата являются одним из самых серьезных вызовов нашего времени, и что нашей обязанностью является нахождение инновационных способов решения этой проблемы. Понимание этих рисков помогает людям принимать необходимые меры для защиты своих домов и окружающей среды, а также способствует их активному участию в усилиях по смягчению климатических изменений на местном уровне.

Природные явления, которые кажутся очень странными и обычному человеку непонятными, имеют под собой безусловно научную основу. Повышение средней температуры поверхности Земли проявляется в более высоких температурах воды и воздуха. Таяние ледников приводит к повышению уровня мирового океана. Изменяются осадки и выражаются в обильных снегопадах, сильных дождях, засухах и ураганах. Учащаются землетрясения, наводнения и пожары. И главное, изменяется состав атмосферы за счет увеличения концентрации парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота. Последнее экстремально влияет на тепловой баланс нашей планеты. Ну что, страшновато звучит, не так ли? Но бояться совсем не надо и голову от страха, как страус в песок, прятать тоже совсем не стоит. Поверьте, главное - это не быть равнодушным. Изменение климата - процесс необратимый и касается так или иначе нас всех. Но чтобы приспособиться к этому изменению и смягчить его последствия нужно начать с очень простых вещей, что посильно даже маленькому ребёнку.