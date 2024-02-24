Россия ведет войну на истощение. Путин адаптировал свою экономику в соответствии с условиями военного времени и хочет при такой температуре и в таком масштабе, как сейчас украинцев, еще и нас годами изматывать. Кремлевские убийцы считают, что время на их стороне. На самом деле это не так - время за нас. Надо только упорно продолжать то, что мы делали до сих пор. Истощена окажется и вовсе Россия, что приведет к развалу ее военной машины и к отказу от завоевательских целей, а также заставит заняться своими внутренними вопросами. К этому приведет четкий план, опирающийся на восемь столпов.
Маргус Цахкна: Никто не хочет жить в мире, где беснуются путины
Во-первых, Украина должна быть в состоянии противостоять агрессору как на поле боя, так и поддерживая функционирование государства, общества и экономики. Она сможет сделать это вместе с нами, помощь имеет экзистенциальное значение.
Однако помощь надо оказывать постоянно и в более крупных объемах. Европейский совет решил выделить Украине 50 миллиардов евро, чтобы поддержать в условиях войны функционирование ее общества, укрепление государственных институтов и функционирование услуг. В ситуации, когда другие помощники, хотя бы Соединенные Штаты Америки, не могут или скованы своими процессами принятия решений, Европа должна еще больше стать тем, кто показывает, что смочь нужно и можно.
Для военного сопротивления необходимо обучать личный состав и иметь боеспособную систему вооружения. И что еще важнее - достаточное количество боеприпасов. Для обеспечения надежности снабжения Эстония вышла с инициативой поддержать украинцев 1 миллионом снарядов. Теперь эти обещания нужно выполнить. В разных столицах все больше понимают, что Украине надо давать больше, действуя при этом единым кулаком. Канцлер Германии Олаф Шольц указывал именно на это, когда в начале года призывал членов Евросоюза увеличить свою помощь.
Войну нельзя вести разовыми кампаниями. Украинцам надо дать уверенность, что помощь будет постоянной и долгосрочной. Некоторые табу относительно вооруженной помощи, существовавшие в начальной стадии войны, на сегодня сломаны, однако ломать их придется и впредь. Надо договориться о том, чтобы поддерживающие государства отдавали Украине для ведения войны и на оборону ежегодно 0,25% своего ВВП. Если брать по отдельности, то каждый вносил бы сравнительно маленький вклад, однако в общем объеме это означало бы в сумме 120 миллиардов евро. Этого хватило бы для подавления России, это вселило бы уверенность и поддержало бы мотивацию. Правительство Эстонии такое решение уже приняло.
Во-вторых, Россию нужно подавлять санкциями. Чем больше мы будем помогать Украине и чем решительнее станем перекрывать пищевую цепочку российской военной машины, тем больше мы поможем и самим себе. Давайте продолжим так, чтобы истощающие узы ощущала на себе и вовсе Россия, а не Украина!
Европейский союз принял 12 пакетов санкций, три из них - в прошлом году. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство установили свои строгие санкционные режимы. Эстония со своими единомышленниками удерживала санкционный распорядок дня в центре внимания Евросоюза, постоянно вносили предложение о введении новых ограничений и выражали тревогу в связи с обходом санкций.
Влияние санкций потихоньку, но уверенно начинает болезненно отражаться на экономике России. Уменьшился промышленный охват России, ограничен ее доступ к денежным средствам, товарам и технологиям. Европейский союз и G7 взяли на прицел главные российские источники дохода и затруднили доступ к используемым в военной промышленности товарам. Готовится 13-й пакет санкций. Под санкциями находится сегодня около 60% довоенного товарообмена Евросоюза с Россией. Это немало. Другими словами, мы идем по пути к торговому эмбарго. Это будет значительной и действенной мерой.
Надо учесть, что Россия тоже приспосабливается. В российскую государственную казну по-прежнему текут нефтяные и газовые доходы. Мы должны сильнее закручивать гайки и искать пути, как препятствовать обходу санкций. Экспортные доходы России должны уменьшиться еще больше, нефтяной ценовой потолок должен опуститься еще ниже и наш контроль над происходящим должен стать более эффективным. /.../
В-третьих, надо упорно продолжать изоляцию России. В прошлом году Россия осталась за дверьми совета ООН по правам человека. Региональный центр Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям перенесли из Москвы в Копенгаген. Эстония победила Россию на выборах в исполнительный совет Детского фонда ЮНИСЕФ при ООН, Россию не включили также в совет ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, в исполнительный совет ЮНЕСКО и в совет Международной морской организации. Сигнал четкий. Мы должны целенаправленно продолжить движение по этому пути. Например, участие агрессора в Интерполе не имеет никакого обоснования. Надо обеспечить также, чтобы Россия и Беларусь до прекращения агрессии не находили путей, чтобы вновь просочиться в эти организации.
В то же время нам очень хорошо известно, что в международных организациях и некоторых государствах мира поддержка Украины и противостояние России не являются, к сожалению, чем-то само собой разумеющимся и автоматическим. Разумеется, близорукими являются такие решения, как решение исполкома МОК, допускающее спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры.
Наша задача - объяснить сомневающимся или воздержавшимся, что именно находится на чаше весов в Украине. Ни больше ни меньше как основанный на правилах мировой порядок. Мировой порядок, принципы и организация работы которого предоставили равноценное право голоса как большим, так и малым, многим дали независимость, сняли напряжение и упорядочили отношения, а также противостояли насилию. Мировой порядок, без которого мир был бы намного более ненадежным и хаотичным. Поддержка его - это жизненно важная задача.
В-четвертых, военные преступники и совершившие преступления против человечности должны быть наказаны. Руководство России должно нести ответственность за агрессию, за самое страшное в понимании международного права преступление, направленное против всего того, что содержит в себе упорядоченный правилами мир. Никто не хочет жить в мире, где бесчинствуют путины, похищающие детей и делающие их сиротами, пытающиеся аннулировать соседние народы или минирующие атомные станции.
3 МЫСЛИ
- Надо договориться о том, чтобы поддерживающие государства отдавали Украине для ведения войны и на оборону ежегодно 0,25% своего ВВП.
- Если Путин и российское руководство останутся безнаказанными, то у нас не будет никакой гарантии, что агрессия как инструмент снова и уже достаточно скоро не найдет нового чудовищного применения.
- Украинцы должны быть уверены и знать, что они станут членами НАТО.
На сегодня задокументированы эпизоды, касающиеся вывоза в Россию 20000 украинских детей, в действительности их количество наверняка превышает пару сотен тысяч. Если такие преступники избегут соответствующего наказания, то это лишь придаст смелости будущим агрессорам. Мы не можем молча смотреть на это.
Эстония участвует в рамках украинской формулы мира в работе международной коалиции, занимающийся возвращением в Украину депортированных в Россию детей. В сотрудничестве с США, Бельгией и Украиной, а также с участием госпожи Елены Зеленской мы организовали на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН мероприятие, привлекшее внимание к похищению украинских детей. Это недопустимо, что в XXI веке у нас на глазах агрессор депортирует детей, лишая их детства. Зло надо держать под контролем, придавив ногой шею к земле. Иначе никто, будь он как угодно близок или далек, не будет защищен и уверен в своем будущем.
Самый верный способ расследования преступлений агрессии - это создать по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН международный особый трибунал, который мог бы вершить суд над руководством России. Преступление агрессии - это совершенное государственными руководителями преступление, ведь именно они планируют, готовят и в конце концов отдают приказ о нападении на другое государство. Если Путин и российское руководство останутся безнаказанными, то у нас не будет никакой гарантии, что агрессия как инструмент снова и уже достаточно скоро не найдет нового чудовищного применения.
Следует отметить Международный уголовный суд за его работу и деятельность, в том числе за выдачу ордера на арест Путина. Это конкретный шаг, сделанный для примера и равнения на него. Он показывает также Путину, что иммунитета нет. Эстония и впредь продолжит поддерживать суд.
В-пятых, на Россию возлагается исходящее из международного права обязательство о возмещении причиненного Украине ущерба. До тех пор пока Россия этого не сделает, мы должны найти способ, как использовать для этого замороженные или арестованные активы России и российских граждан. Причем не только в Эстонии, но и в других странах Евросоюза и у других союзников.
Эстония и тут служит указателем и вдохновителем. Правительство разработало проект закона, позволяющего использовать замороженные и арестованные активы. /.../
Евросоюз достиг соглашения о том, что прибыль с арестованных активов Центробанка РФ будет переводиться на отдельный счет. Взвешивается следующий шаг, позволяющий использовать копящиеся на этом счете средства для восстановления Украины. Мы должны оставаться тут лидерами и указателями направления.
В-шестых, Украину нужно отстраивать. Несмотря на то, что Россия постоянно отправляет ракеты и дроны на уничтожение Украины, повседневная жизнь вдали от фронта продолжается. Люди ходят на работу, дети - в школы и детсады. В том числе в районах, которые ощутили на себе трагизм войны.
Направляя свои силы и ресурсы в восстановление Украины, мы поможем людям Украины лучше справиться с суровыми последствиями этой войны. Мы помогали восстанавливать украинскую электросеть, поддерживали гуманитарное разминирование, подставили плечо при подготовке страны к зиме, а также помогали справиться с последствиями разрушения Каховской плотины. При восстановлении Эстония сосредоточилась на Житомирской области, в первую очередь на сфере образования, строительстве и дигитализации. Мы построили в городе Овруч детский сад из деревянных модулей с убежищем, а в городе Малин восстановили необходимый для повседневной жизни мост, соединяющий две части города.
Мы продолжим также активное сотрудничество с международными донорами, привлекая к этому эстонское сообщество развития и предпринимателей. Чтобы дать детям надежду, Эстония построит в Украине вдобавок к детскому саду четыре семейных дома. В 2022-2027 годах мы направим в работу по развитию и восстановлению Украины 70 млн евро и на гуманитарную помощь - 30 млн евро. Основываясь на своем прежнем опыте, Эстония может поделиться кое-чем с международными партнерами - восстановление Украины перерастает в многостороннее сотрудничество. /.../
В-седьмых, Украина однозначно станет частью демократического мира, Украина станет членом Евросоюза и НАТО. Уже предприняты решительные шаги в данном направлении. Евросоюз пригласил Украину, а также Молдову на переговоры о вступлении. Это не было авансом или второпях принятым решением, это справедливая плата за решительные реформы, которые Украина и Молдова сумели осуществить наперекор трудным условиям.
Последует долгий, довольно трудоемкий и хлопотный процесс переговоров, и не только в смысле переговоров, ведь реформы должны продолжиться. Свою роль в решении должны сыграть как вновь вступающие, так и институты Евросоюза. Эстония является на этом пути конструктивным партнером и всесторонней поддержкой. На сегодня мы обучили около 100 украинских чиновников для подготовки и ведения переговоров с Евросоюзом.
НАТО и Евросоюз образуют единое целое, один не работает без другого. Украина уже много лет является членом трансатлантического сообщества, функционирует в том же ценностном пространстве, что и все союзники. Это единодушие должно прозвучать также на предстоящей встрече НАТО на высшем уровне в Вашингтоне. Эстония считает, что Украине нужно дать четкий сигнал о том, что она станет членом. Мы не должны довольствоваться меньшим общим знаменателем. Украинцы должны быть уверены, должны чувствовать, что они станут членами НАТО. Работа во имя этого уже ведется. Однако важнее то, чтобы Путин убедился в том, что Украина вступит в НАТО, в том, что серая зона в лице Украины исчезла. Без этого вопрос Украины в стратегическом плане не решится. /.../
В-восьмых, надо поддержать мирный план президента Зеленского, процесс, в котором Эстония активно участвовала. Эстония вместе с Гватемалой руководит 5-й рабочей группой по осуществлению мирного плана, в фокусе которого находится восстановление территориальной целостности Украины в свете принципов устава ООН.
Резюмируя вышесказанное. Мы останемся верны себе. Мы не должны пугаться. Мы продолжим поддерживать Украину, стреноживать Россию, подстегивать союзников и партнеров, а также вести разъяснительную работу в мире. Время работает на нас.
Сокращенно из ежегодного выступления министра иностранных дел в Рийгикогу, 13 февраля 2024 года