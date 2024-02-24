Маргус Цахкна: Никто не хочет жить в мире, где беснуются путины

Во-первых, Украина должна быть в состоянии противостоять агрессору как на поле боя, так и поддерживая функционирование государства, общества и экономики. Она сможет сделать это вместе с нами, помощь имеет экзистенциальное значение.

Однако помощь надо оказывать постоянно и в более крупных объемах. Европейский совет решил выделить Украине 50 миллиардов евро, чтобы поддержать в условиях войны функционирование ее общества, укрепление государственных институтов и функционирование услуг. В ситуации, когда другие помощники, хотя бы Соединенные Штаты Америки, не могут или скованы своими процессами принятия решений, Европа должна еще больше стать тем, кто показывает, что смочь нужно и можно.

Для военного сопротивления необходимо обучать личный состав и иметь боеспособную систему вооружения. И что еще важнее - достаточное количество боеприпасов. Для обеспечения надежности снабжения Эстония вышла с инициативой поддержать украинцев 1 миллионом снарядов. Теперь эти обещания нужно выполнить. В разных столицах все больше понимают, что Украине надо давать больше, действуя при этом единым кулаком. Канцлер Германии Олаф Шольц указывал именно на это, когда в начале года призывал членов Евросоюза увеличить свою помощь.