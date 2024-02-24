ПАРЛАМЕНТ ⟩ Эстония переживает экономический спад. Что делать?

Экономическая и финансовая политика правительства не отвечает сегодня экономическим интересам Эстонии, а увеличивает утрату доверия и неуверенность, а также не соответствует интересам выживания общества. Наш главный вопрос сегодня в том, как увеличить объем экономики. Это ключевой вопрос для нас, если мы говорим о том важном и неважном, что государство должно иметь в виду.

Юрген Лиги, член Рийгикогу, Партия реформ Фото: Konstantin Sednev

Пока у людей есть работа, катастрофы не будет

Если послушать доклад Урмаса Рейнсалу, то в нем совершенно исключена такая вещь, как война - как основная доминанта европейской экономики, вызвавшая также продолжающийся экономический спад у нас. Это нигде не упоминается, хотя имеется множество хороших анализов, да и экономические эксперты указывали, почему именно на Эстонию эта война повлияла сильнее.

Одно - это, конечно, более сильная связь с Северными странами, Швецией, с тамошним кризисом недвижимости, более сильная связь с ростом еврибора. И разумеется, те каналы экспорта, которые исчезли. Урмас Рейнсалу полностью игнорировал это, хотя и мог бы сказать об этом. Говорил о чем-то, раз упомянул объективные причины. Очень активно возложил всю вину на правительство. Но что может изменить правительство?

Совершенно упущено из вида то, что правительство должно поддерживать финансы в порядке - об этом "Isamaa" больше не помнит - и неизбежно нужно получать откуда-то доходы, на которые оно будет осуществлять расходы. Безостановочно ругает налоговую систему и повышение налогов. Это системно.

Главной проблемой являются все-таки война и наши потери в экономических связях, ценах, смелости инвестировать. ЮРГЕН ЛИГИ, член Рийгикогу, Партия реформ

Но посмотрим все же на эти цифры. Налоговое бремя у нас сейчас близко к долговременному среднему, к тому уровню, что был при правительстве EKRE - 35%. С маленькими колебаниями туда-сюда оно сохраняется у нас годами. Не предвидится, чтобы оно значительно выросло также под влиянием тех решений, которые вступят в силу в следующем году.

Говорится о международной конкурентоспособности, что является совершенно правильным делом, если об этом говорят честно. Международная конкурентоспособность зависит не от того, какая партия находится у власти, а от того, что у нас значительно выросли производственные затраты. Почему они выросли? Опять же, на цены в Эстонии война повлияла больше. Сырье, горючее - то, что мы расходуем больше. Немного искажает здесь также статистика. Статистика цены энергии у нас не определена. Это признает также сам Департамент статистики, что он был слишком ориентирован на биржевую цену.

Но опять же состояние экономики зависит от того, как мы об этом говорим. Ведь рост цен затормозился. Нет больше такой ситуации, что была год назад, когда цены удвоились. В декабре они снизились, как и в январе, хотя теперь под влиянием налога с оборота и более 1% - это "вина правительства". Однако в этом повышении налогов по-прежнему виноваты несколько правительств, которые выпустили бюджет из рук.

Естественно, косвенные налоги неприятны, однако для экономики налог с оборота нейтрален. На международную конкурентоспособность экономики налог с оборота не влияет вообще, напротив, он содействует экспорту, по сравнению с внутренним потреблением. Находится ли внутреннее потребление под каким-то особенным давлением? Ведь нет. Мы не можем сравнивать нынешнее внутреннее потребление с тем периодом, когда сняли ковидные ограничения и открылась вторая ступень. Да, тогда начался бум.

Но я ни разу не услышал о том, что эти колебания сильно повлияли или не повлияли на розничную торговлю из-за того, что в Эстонии объем накоплений уменьшился именно из-за этих плохих настроений. Да, чувство уверенности ослабло, однако это не значит, что цифры настолько плохи.

Рынок труда по-прежнему в хорошем состоянии. Если мы исключим влияние Украины, то безработица все-таки по сравнению с экономическим спадом довольно умеренная. И она еще ниже без украинцев. Занятость высокая, а если мы исключим из нее те тысячи украинцев, то занятость у нас все-таки чрезвычайно высокая. В этом проблемы нет.

Следовательно, и экономика в каком-то смысле все же держится и поддерживает доходы людей. Реальная зарплата в промежутке снизилась, однако реальная пенсия выросла в прошлом году более чем на 5%. Почему мы не говорим о том, что на самом деле внутреннее потребление не является проблемой? Реальная пенсия выросла на 15%. Все это будто между прочим, говорят об обеднении народа.

Рост цены энергии. Признаемся, что цена электроэнергии ведь снизилась. Не так плохи тут дела, чтобы нам нужно было так страшно на это жаловаться. По сравнению с Латвией и Литвой у нас цена та же. Проблемой являются электролинии. По сравнению со средним по Евросоюзу у нас электроэнергия дешевая. Цена газа у нас на 2,8% ниже, чем в Финляндии, если вы говорите о трансграничной конкурентоспособности. Однако опять же в одни ворота - доверие пытаются подточить и настроения ухудшить.

Давайте признаемся, что пока у людей есть работа, катастрофы у нас не будет. До тех пор мы можем держаться вместе как народ и признавать, что это не так, эстонское правительство не является главным корнем зла. Хотя оно не популярно и влияет на опросы Института конъюнктуры, оно не является главной проблемой. Главная проблема - это все-таки война и наши потери в экономических связях, ценах, в смелости инвестировать.