Экономический спад имеет ряд объективных причин. Однако сегодня вопрос в том, что должно сделать правительство государства, чтобы улучшить экономические перспективы нашей экономики и обеспечить чувство уверенности предпринимательству Эстонии.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Эстония переживает экономический спад. Что делать?
Уместно было бы в нынешней ситуации в полном объеме отменить намечаемые повышения налогов и составить честную, отражающую действительность государственную бюджетную стратегию. Сегодня даже министры правительства не знают, какова долгосрочная бюджетная стратегия в части финансов эстонского государства. Уместно также сократить бюрократические расходы правительства.
Скажу честно: почти год вещи делались неправильно, тратилось время. Бесконечные провальные попытки поправить государственные финансы, ни одной убедительной инициативы по урезаниям, повышение всех налогов, испорченные отношения с предпринимателями, вранье общественности; доведение общества до депрессии, увенчавшееся забастовкой учителей; тотальное отсутствие экономической концепции; усиление и игнорирование долгосрочных факторов, влияющих на экономику, как то сокращение населения посредством разрушения чувства уверенности у многодетных семей; текущая пассивность при формировании европейской политики, приведшая к росту всеобъемлющей бюрократии и нечестной конкуренции на внутреннем рынке.
Я спрашиваю: кто несет ответственность за это? Партнеры по правительству. Отправьте в правительство новых людей, а если таковых нет, то отдайте мандат хотя бы правительству экспертов, каковым было правительство Драги в Италии во время европейского кризиса.
Правительство не понимает сегодня главного - что на него возложена обязанность об инициативе. Никто не ждет какого-то чуда, а ждут понимания, что правительство должно поощрять граждан и предпринимателей действовать свободно и творчески, и они совершат чудеса.
"Isamaa" неоднократно предлагала руку помощи. В июне: отказаться от непродуманных повышений налогов - по нам прошлись катком. В августе: нацелить весь бюджет 2024 года и бюджетную стратегию на восстановление конкурентоспособной экономики - но нет, мы удостоились высокомерного молчания со стороны мызы Вихула и блефа в лице бюджета и бюджетной стратегии. В октябре с этой же трибуны: предложение заключить масштабный пакт об экономическом росте с партиями, предпринимателями и организациями просвещения - в ответ получили молчание.
Мы осознаем сложность ситуации. Положение с безопасностью сложное, и это влияет на инвестиции в наш регион. Наши зарубежные рынки на спаде, что влияет на экспортеров. В еврозоне была невиданная инфляция, что затрудняет финансовое положение предприятий и положение домохозяйств. Однако мы не слышали от правительства честного анализа, почему произошло так. Цены на энергию безумно выросли, однако отсутствует даже малейшее желание понять для начала последствия и причины этого.
Выход из кризиса подразумевает экстренные шаги. Предложение инициировать широкое соглашение с целью экономического роста стало бы одним плечом силы. И это сказано не для красного словца. С аналогичной инициативой выступили канцлер Германии и президент Финляндии, и за этим стояло именно понимание сегодняшнего способа адресации сложных вызовов.
Какие принципы должно включать в себя соглашение об экономическом росте? Конкурентоспособность государства надо сделать главным приоритетом. Сотрудничество между государственной властью и предпринимательскими организациями должно быть содержательным, всеобъемлющим и действительным. Функционирование государства нуждается в реформе по существу и дебюрократизации. Управление государственными финансами нуждается в изменении и, с учетом принципов еврозоны, в новой концепции.
Нельзя совершать зеленый поворот, разрушая нашу конкурентоспособность. Эстонская энергетика, по сути, нуждается в долгосрочном плане, который гарантирует надежное снабжение конкурентоспособной электроэнергией.
Первичные рабочие бумаги климатического закона подтверждают реальность самых страшных снов. Партия реформ подчеркивала, что климатический закон является именно нашим планом для нового экономического роста. Я скажу с этой трибуны: пожалуйста, протрезвейте! Изначальным смыслом Закона о климате была защита предпринимателей. Однако теперь правительство планирует перевести Эстонию на странную приказную экономику с секторальным разделением целей по видам. Приказы и запреты, как говорит коллега из Партии реформ Хана Лахе, являются требованием нового времени. Предприниматели озадаченно молчат.
Такой политический подход обедняет всех нас. Расцветает новый оруэллизм. Рост в действительности является уменьшением. Уменьшение бюрократии на деле оказывается новыми небывалыми отчетами и производствами по разрешениям. Новые возможности в реальности становятся все новыми приказами и запретами. Умное использование недр земли в действительности является их запретом, как происходит с торфом и сланцем. Налоговый мир и вовсе проявляется в новых налогах.
О климатическом законе. Правительство должно срочно ввести мораторий на проталкивание подобной инициативы в срочном порядке, а также четко занять такую исходную точку зрения, что у нас должен иметься прежде всего четкий социально-экономический обзор того, во сколько обойдется какая-либо деятельность и кто ее оплатит. Каким образом мы сможем гарантировать трансграничную конкурентоспособность нашего государства?
Сейчас двигаются задом наперед. Сначала следовало бы сосредоточиться на долгосрочных решениях по энергетике. Эстония срочно нуждается в конкретном и реалистичном плане того, как гарантировать, чтобы бытовые и коммерческие потребители имели в будущем в любое время и в любом количестве приемлемую по цене электроэнергию. В таком духе "Isamaa" представила и это предложение об энергетической надежности для парламентского производства.
Мы нуждаемся в здравомыслящем аудите тех правительственных лозунгов, которые предлагаются сейчас относительно энергетической политики. К сожалению, у правительства нет конкретного и вразумительно проанализированного ответа на принципиальные вопросы. Управляемые источники электроэнергии неизбежно предполагают наличие двух электросистем. Инвестиции в инфраструктуру велики, всевозможные экстренные решения по аккумулированию и системным конденсаторам в действительности только увеличивают цену электроэнергии.
Президент германского промышленного союза сказал: никто не знает, откуда поступит электроэнергия, если ветра не будет и солнце зайдет. И это - в крупнейшей экономике Европы и после инвестирования триллиона евро. Мы должны восстановить действительную энергосвободу. Нельзя в административно-идеологическом порядке и за счет налогоплательщиков и потребителей навязывать единственный выбор в виде одного технологического решения, не имея объективной картины эффективности, истинной цены и влияния на электросистему, а также в конечном итоге - картины влияния всего производственного цикла на окружающую среду и климат.
Нельзя осуществлять зеленый поворот, разрушая нашу конкурентоспособность.
УРМАС РЕЙНСАЛУ, член Рийгикогу, председатель "Isamaa"
Эстония должна найти в случае энергетической дилеммы новое равновесие между безопасностью, ценой и окружающей средой. Безопасность не должна уменьшиться, а цена должна быть в разы ниже. Как сказал Марио Драги, готовящий рапорт о конкурентоспособности Европы: если европейская экономика хочет развиваться, то она должна найти путь такого электроснабжения, который был бы в состоянии снизить цену электроэнергии в два-три раза. Это залог конкурентоспособности Европы.
Энергетические мощности Эстонии времен оккупации износились, и у нас должна иметься программа инвестиций в новые управляемые производственные мощности - такие, которые будут обслуживать наш народ следующие 30-50 лет. Объем этих производственных мощностей должен гарантировать нам надежность снабжения управляемыми мощностями с учетом роста энергодефицита в нашем регионе.
В Эстонии наблюдается экономический застой, а это значит, что правительство страны должно вселять в общество, предпринимателей и нашу экономику чувство уверенности и доверия посредством позитивных сигналов в конкретной ситуации экономического спада.
Экономическая и финансовая политика правительства не отвечает сегодня экономическим интересам Эстонии, а увеличивает утрату доверия и неуверенность, а также не соответствует интересам выживания общества. Наш главный вопрос сегодня в том, как увеличить объем экономики. Это ключевой вопрос для нас, если мы говорим о том важном и неважном, что государство должно иметь в виду.
Пока у людей есть работа, катастрофы не будет
Если послушать доклад Урмаса Рейнсалу, то в нем совершенно исключена такая вещь, как война - как основная доминанта европейской экономики, вызвавшая также продолжающийся экономический спад у нас. Это нигде не упоминается, хотя имеется множество хороших анализов, да и экономические эксперты указывали, почему именно на Эстонию эта война повлияла сильнее.
Одно - это, конечно, более сильная связь с Северными странами, Швецией, с тамошним кризисом недвижимости, более сильная связь с ростом еврибора. И разумеется, те каналы экспорта, которые исчезли. Урмас Рейнсалу полностью игнорировал это, хотя и мог бы сказать об этом. Говорил о чем-то, раз упомянул объективные причины. Очень активно возложил всю вину на правительство. Но что может изменить правительство?
Совершенно упущено из вида то, что правительство должно поддерживать финансы в порядке - об этом "Isamaa" больше не помнит - и неизбежно нужно получать откуда-то доходы, на которые оно будет осуществлять расходы. Безостановочно ругает налоговую систему и повышение налогов. Это системно.
Главной проблемой являются все-таки война и наши потери в экономических связях, ценах, смелости инвестировать.
ЮРГЕН ЛИГИ, член Рийгикогу, Партия реформ
Но посмотрим все же на эти цифры. Налоговое бремя у нас сейчас близко к долговременному среднему, к тому уровню, что был при правительстве EKRE - 35%. С маленькими колебаниями туда-сюда оно сохраняется у нас годами. Не предвидится, чтобы оно значительно выросло также под влиянием тех решений, которые вступят в силу в следующем году.
Говорится о международной конкурентоспособности, что является совершенно правильным делом, если об этом говорят честно. Международная конкурентоспособность зависит не от того, какая партия находится у власти, а от того, что у нас значительно выросли производственные затраты. Почему они выросли? Опять же, на цены в Эстонии война повлияла больше. Сырье, горючее - то, что мы расходуем больше. Немного искажает здесь также статистика. Статистика цены энергии у нас не определена. Это признает также сам Департамент статистики, что он был слишком ориентирован на биржевую цену.
Но опять же состояние экономики зависит от того, как мы об этом говорим. Ведь рост цен затормозился. Нет больше такой ситуации, что была год назад, когда цены удвоились. В декабре они снизились, как и в январе, хотя теперь под влиянием налога с оборота и более 1% - это "вина правительства". Однако в этом повышении налогов по-прежнему виноваты несколько правительств, которые выпустили бюджет из рук.
Естественно, косвенные налоги неприятны, однако для экономики налог с оборота нейтрален. На международную конкурентоспособность экономики налог с оборота не влияет вообще, напротив, он содействует экспорту, по сравнению с внутренним потреблением. Находится ли внутреннее потребление под каким-то особенным давлением? Ведь нет. Мы не можем сравнивать нынешнее внутреннее потребление с тем периодом, когда сняли ковидные ограничения и открылась вторая ступень. Да, тогда начался бум.
Но я ни разу не услышал о том, что эти колебания сильно повлияли или не повлияли на розничную торговлю из-за того, что в Эстонии объем накоплений уменьшился именно из-за этих плохих настроений. Да, чувство уверенности ослабло, однако это не значит, что цифры настолько плохи.
Рынок труда по-прежнему в хорошем состоянии. Если мы исключим влияние Украины, то безработица все-таки по сравнению с экономическим спадом довольно умеренная. И она еще ниже без украинцев. Занятость высокая, а если мы исключим из нее те тысячи украинцев, то занятость у нас все-таки чрезвычайно высокая. В этом проблемы нет.
Следовательно, и экономика в каком-то смысле все же держится и поддерживает доходы людей. Реальная зарплата в промежутке снизилась, однако реальная пенсия выросла в прошлом году более чем на 5%. Почему мы не говорим о том, что на самом деле внутреннее потребление не является проблемой? Реальная пенсия выросла на 15%. Все это будто между прочим, говорят об обеднении народа.
Рост цены энергии. Признаемся, что цена электроэнергии ведь снизилась. Не так плохи тут дела, чтобы нам нужно было так страшно на это жаловаться. По сравнению с Латвией и Литвой у нас цена та же. Проблемой являются электролинии. По сравнению со средним по Евросоюзу у нас электроэнергия дешевая. Цена газа у нас на 2,8% ниже, чем в Финляндии, если вы говорите о трансграничной конкурентоспособности. Однако опять же в одни ворота - доверие пытаются подточить и настроения ухудшить.
Давайте признаемся, что пока у людей есть работа, катастрофы у нас не будет. До тех пор мы можем держаться вместе как народ и признавать, что это не так, эстонское правительство не является главным корнем зла. Хотя оно не популярно и влияет на опросы Института конъюнктуры, оно не является главной проблемой. Главная проблема - это все-таки война и наши потери в экономических связях, ценах, в смелости инвестировать.