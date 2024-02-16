Гостиница "Narva" хочет избавиться от неприглядной части здания

Специализирующаяся на демонтаже строительных конструкций фирма подготовит проект разборки части здания гостиницы "Narva", учитывая что придется "отрезать" одну часть от другой, при этом укрепив остающуюся. Об этом "Северному побережью" рассказали в ТОО "Sanesi", управляющем гостиницей и владеющем недвижимостью.

По словам члена правления ТОО "Sanesi" Владимира Арета, проект сноса они планируют получить в мае, после чего можно будет решить финансовый вопрос и приступать к работе.

Для безопасной разборки пятиэтажных строительных конструкций, по словам Арета, придется на время перекрыть две городские улицы. Работы продлятся, предположительно, месяца три.

Что будет в дальнейшем на месте снесенной второй части здания - это еще решается. По словам Арета, есть надежда успеть в этом году подать заявку о денежной поддержке будущего бизнес-проекта в Фонд справедливого перехода. В этом случае работы надо будет завершить к середине 2026 года. "Это будет очень сложно, на размышления времени у нас нет", - признал Арет.

Ранее на этой неделе в гостинице "Narva" открылся спа-комплекс "IDA Spaa & Saun", разместившийся в подвале главного корпуса.