Первый в приграничном городе спа-комплекс из четырех бань, трех джакузи и бара открылся в гостинице "Narva". Другие ближайшие аналогичные заведения находятся в курортном Нарва-Йыэсуу. В нарвскую немного рискованную бизнес-затею согласился вложиться небольшой литовский банк, а также добавлены деньги европейских налогоплательщиков.
Первый в Нарве спа-комплекс получил имя дочери Марка Шагала
Открывшийся 14 февраля в подвале гостиницы "Narva" спа-комплекс вмещает до полусотни посетителей и предназначается как для приезжих постояльцев, так и для посетителей с улицы, прежде всего жителей приграничного региона, любителей бани.
В качестве назания для спа-комплекса было выбрано слово "Ida". Оно определяет не только географический регион Эстонии, а в первую очередь Ида - это женское имя, которое носила дочь всемирно известного художника Марка Шагала, жизнь которого была связана в том числе с Нарвой. В гостинице "Narva" имя Марка Шагала носит ресторан, так что имя дочери пришлось весьма кстати для нового банного комплекса и спа.
В "IDA Spaa & Saun" четыре бани - финская, русская, паровая и ароматическая, у каждой из которых тоже свое собственное название. Они повторяют названия исторических нарвских бастионов: Виктория, Кристервал, Пакс и Хонор. Фрагмент типичной каменной кладки стены бастиона в стилизованном виде отражает и логотип нового спа.
"IDA Spaa & Saun" заявлен как единственный в Нарве спа-комплекс. Определение заведения в качестве спа в Эстонии подразумевает, что в нем имеются как минимум две сауны, одна водная процедура - бассейн или джакузи тоже подходят, а также предоставляется услуга массажа. Массажные процедуры должны появиться в "IDA Spaa & Saun", отриентировочно, во втором полугодии, как уточнили в администрации.
Банный и спа-комплекс в гостинице "Narva" поначалу планировали открыть в октябре 2023 года, о чем рассказал "Северному побережью" руководитель гостиницы и член правления ТОО "Sanesi" Владимир Арет. Задержки возникли в связи с изменениями проекта, из которого вычеркнули бассейн, поиском генподрядчика и оформлением разрешительной документации. Собственно строительство на площади 400 квадратных метров в подвале здания гостиницы заняло восемь месяцев, что, по мнению Арета, довольно быстро.
В финансировании проекта компании-собственнику отказали зарегистрированные в Эстонии банки, дав однозначно понять, что на развитие туристического сектора в этом регионе они не дают денег. Это было в 2022 году, когда еще свежи были воспоминания о пандемии коронавируса и ее последствиях для рынка. Получить финансирование нарвской компании "Sanesi" удалось в сравнительно небольшом литовском "SME Bank", который имеет представительство также в Эстонии.
Общая стоимость создания банного и спа-комплекса в подвале гостиницы "Narva" составила 840819 евро. Из этой суммы 199998 евро предприниматель получил в качестве дотации от объединенного учреждения EAS и "KredEx". Денежная поддержка предприятиям туристического сектора оказывалась для борьбы с экономческими последствиями пандемии. Источником денег был Европейский фонд регионального развития. Нарвский проект банно-релаксационного комплекса тогда оценивался в 400 тысяч, но за пару последующих лет подорожал вдвое.
В более крупных и опытных спа-заведениях Нарвского региона сегодня считают смелой и рискованной инвестицию гостиницы "Narva" в собственный банный комплекс. В таклом ключе это прокомментировали для "Актуальной камеры" и новостного портала Rus.ERR, например, в "Narva-Jõesuu Medical SPA".
- Нас сейчас заботят больше всего цены на отопление в Нарве, когда у нарвского потребителя остается намного меньше денег в кармане, а также высокий уровень безработицы в Нарве, - отметила руководитель "Narva-Jõesuu Medical SPA" Карина Кюппас.