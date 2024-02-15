Первый в Нарве спа-комплекс получил имя дочери Марка Шагала

Открывшийся 14 февраля в подвале гостиницы "Narva" спа-комплекс вмещает до полусотни посетителей и предназначается как для приезжих постояльцев, так и для посетителей с улицы, прежде всего жителей приграничного региона, любителей бани.

В качестве назания для спа-комплекса было выбрано слово "Ida". Оно определяет не только географический регион Эстонии, а в первую очередь Ида - это женское имя, которое носила дочь всемирно известного художника Марка Шагала, жизнь которого была связана в том числе с Нарвой. В гостинице "Narva" имя Марка Шагала носит ресторан, так что имя дочери пришлось весьма кстати для нового банного комплекса и спа.

В "IDA Spaa & Saun" четыре бани - финская, русская, паровая и ароматическая, у каждой из которых тоже свое собственное название. Они повторяют названия исторических нарвских бастионов: Виктория, Кристервал, Пакс и Хонор. Фрагмент типичной каменной кладки стены бастиона в стилизованном виде отражает и логотип нового спа.

"IDA Spaa & Saun" заявлен как единственный в Нарве спа-комплекс. Определение заведения в качестве спа в Эстонии подразумевает, что в нем имеются как минимум две сауны, одна водная процедура - бассейн или джакузи тоже подходят, а также предоставляется услуга массажа. Массажные процедуры должны появиться в "IDA Spaa & Saun", отриентировочно, во втором полугодии, как уточнили в администрации.