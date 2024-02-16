Закрывающаяся нарвская школа готовится сократить восемьдесят работников

По данным Нарвской горуправы, из сокращаемых учителей 27 не соответствуют новым квалификационным требованиям, которые вступят в силу с августа, то есть они не смогут работать по той же специальности. Что касается остальных учителей из Нарвской Солдинаской школы, то в горуправе рассчитывают, что они найдут себе рабочие места в других учебных заведениях, как сказала ERR руководитель отдела культуры Нарвcкой горуправы Лариса Дегель.

- Касса по безработице уже встречалась с учителями, проведя для них первое мероприятие. Но пока это первое уведомление, и мы свяжемся с ними еще раз. По сути, мы познакомили учителей с дальнейшими возможностями. Была информация, что некоторые из них, возможно, пойдут в другие школы. Но если они обратятся к нам, то мы будем работать с каждым индивидуально. Напомню, это первое уведомление, ситуация еще может измениться, - отметила Теэлахк.