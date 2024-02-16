Кохтла-Ярве назначил бывшего председателя горсобрания в совет Ида-Вируской центральной больницы

Антон Диев, который был членом совета и возглавлял его последние полтора года, не подходил для властного союза Центристской партии и Социал-демократической партии, так как после ноябрьского переворота попал в оппозицию в горсобрании. Диев был избран в горсобрание по списку Центристской партии, но из-за разногласий с бывшими однопартийцами сейчас покинул ее ряды.

По словам Диева, новая правящая коалиция обычно направляет в советы своих людей. "Я только ожидал, что на мое место туда назначат более молодого и активного человека", - сказал он.

По словам Диева, совет больницы должен собираться не реже раза в квартал, но обычно заседания проходили чаще. Плата членам совета в настоящее время составляет около 900 евро в месяц, независимо от того, как часто проводятся заседания.

До Антона Диева председателем совета Ида-Вируской центральной больницы был Валерий Корб, бывший лидер кохтла-ярвеских центристов, а ныне член горсобрания.

Город Кохтла-Ярве в совете Ида-Вируской центральной больницы представляют трое членов совета: Рийна Иванова, Мария Меркулова и Заур Аббасов. Другими учредителями НКО являются представители клиники Тартуского университета Прийт Перенс, Кристийна Оямаа и Танель Лайсаар. Раньше члены совета традиционно избирали председателем представителя города Кохтла-Ярве.