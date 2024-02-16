Премьер-министра упрекают из-за Ида-Вирумаа

В качестве примера она привела дотации на реновацию домов, в случае которых процент собственного участия в Ида-Вирумаа ниже, чем в других регионах, а также деньги из фонда справедливого перехода, которые полностью направляются в Ида-Вирумаа.

- Когда я бываю в других регионах, вчера, например, в Ляэне-Вирумаа, то там очень много упреков, мол, вы все отправляете в Ида-Вирумаа, но и у нас здесь есть проблемы. Мы также должны обратить внимание на этот региональный баланс, хотя в направлении Ида-Вирумаа мы действительно приложили больше усилий, - сказала Каллас.