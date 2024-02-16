В четверг, 15 февраля, 23-летняя женщина, проживающая на улице Раху в Нарве, позвонила в полицию и сообщила, что ее ударил пьяный сожитель.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчины побили женщин
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кереса в Нарве мужчина неоднократно ударил свою 34-летнюю жену.
Точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Пьяная женщина накинулась на свекра
14 февраля в полицию поступил вызов на улицу Энергия в Нарве, где в ходе распития спиртных напитков 39-летняя женщина ударила отца своего сожителя. Полиция задержала женщину.
Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.