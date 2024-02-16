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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчины побили женщин

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг, 15 февраля, 23-летняя женщина, проживающая на улице Раху в Нарве, позвонила в полицию и сообщила, что ее ударил пьяный сожитель.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кереса в Нарве мужчина неоднократно ударил свою 34-летнюю жену.

Точные обстоятельства происшествий полиция выяснит в ходе уголовного производства.

Пьяная женщина накинулась на свекра

14 февраля в полицию поступил вызов на улицу Энергия в Нарве, где в ходе распития спиртных напитков 39-летняя женщина ударила отца своего сожителя. Полиция задержала женщину.

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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