Айдуские ветряки уже производят электроэнергию

Начатое около десяти лет назад и приостановленное в промежутке по требованию Министерства обороны строительство Айдуского ветропарка вновь сдвинулось с мертвой точки весной прошлого года. Полгода ушло на подготовительные работы, в сентябре 15 произведенных на датском предприятии "Vestas" ветряков мощностью 4,5 мегаватта по частям прибыли на место и уже в ноябре первые из них начали производить электроэнергию.