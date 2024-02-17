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Айдуские ветряки уже производят электроэнергию

Кюлли Крийс
, журналист
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На сделанной на прошлой неделе с вертолета фотографии видны все айдуские ветряки.
На сделанной на прошлой неделе с вертолета фотографии видны все айдуские ветряки. Фото: Oleg Sõnajalg

В Айдуском ветропарке запланированные на первом этапе 15 ветряков установлены и уже подают в сеть электроэнергию, с июня работать начнут также два ранее установленных ветряка.

Начатое около десяти лет назад и приостановленное в промежутке по требованию Министерства обороны строительство Айдуского ветропарка вновь сдвинулось с мертвой точки весной прошлого года. Полгода ушло на подготовительные работы, в сентябре 15 произведенных на датском предприятии "Vestas" ветряков мощностью 4,5 мегаватта по частям прибыли на место и уже в ноябре первые из них начали производить электроэнергию.

- Теперь все 15 ветряков стоят и подключены к сети, работают и производят электроэнергию, - подтвердил девелопер ветропарка Олег Сынаялг. - Менее чем за год построить ветропарк - я уверен, что это рекорд Эстонии.

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