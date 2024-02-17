Как превратить минус четыре миллиона в плюс? ⟩ Директор "Micro-Fix" Маргус Лепасаар знает: с помощью открытого руководства и трудолюбивых нарвитян

В 2025 году мы планируем сменить здание - либо продать старое и амортизированное, либо снести его и освободить место под застройку. Если условия будут подходящими, мы переедем в промпарк Нарвских электростанций "Eesti Energia". Наше энергопотребление довольно велико. Тогда мы смогли бы протянуть провода прямо через стену, что с учетом сетевых плат даст значительную экономию.

"Степень переработки продукции в Эстонии обычно находится на уровне детского сада"

По словам Маргуса Лепасаара, со стороны грустно видеть, как мало смелости к риску у эстонских предпринимателей.

- Самой большой проблемой эстонской экономики является то, что степень переработки продукции остается на уровне детского сада: я беру дешевый металлический прут из России, распиливаю его пополам, нарезаю резьбу на одном конце. Вообще-то его надо бы сломать пополам под углом 45 градусов, но тут нога начинает трястись - ну не буду я так рисковать! А швед берет его, ломает пополам о колено под углом 45 градусов и продает заводу "Volvo" с четырехкратной маржой по сравнению со всеми нашими затратами, - приводит он пример.

Аналогичная бизнес-модель применяется и в других секторах.

- До сих пор пилорамы делали так: покупали доску в России - погранпункт Орава гудел от поездов - снимали с нее обзол, возможно, более крепкие парни подравнивали края и без мороки продавали ее дальше в Европу. А потом удивляются, почему нынче дела у нашего деревообрабатывающего сектора не ахти. Надо было увеличивать ценность этой доски!

Предприниматель отмечает, что в Европе полно таких стран-субподрядчиков, как Эстония. А навыки и образование людей позволяли бы больше, но есть одно "но".

- Пока у нас не будет предпринимательской смелости, пока участие предприятий не будет основываться на эстонском капитале, в эстонской экономике ничего не изменится. Мы бы пошли на риск, если бы у нас были свои банки. Пока банки нам не принадлежат, требования к капиталу настолько жесткие, что не позволяют нам брать на себя риск. Ты возьмешь на себя риск, только если обеспечишь его своим личным мирским имуществом. Но ни один бизнесмен не пойдет на такой риск, если его дети могут потерять свой дом. Вот такой замкнутый круг.