ОПРОС ⟩ Должны ли сохраняться маленькие сельские гимназии?

Фото: Matti Kämärä Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа: - Не зная фактов, трудно что-то предполагать. Конечно, я хочу, чтобы сельские места были привлекательными, однако мы не можем жить своими воспоминаниями, а должны исходить из того, что лучше для молодежи, и заглядывать далеко. Насколько качественное образование в состоянии предлагать та или другая сельская гимназия, смогут ли там обеспечить, чтобы каждый предмет преподавал именно человек из этой области? Знает ли молодежь о том, какие возможности есть в других гимназиях, где можно выбирать предметы по выбору в соответствии с собственными интересами? Основная школа непременно должна иметься вблизи дома, а гимназия не обязательно должна быть рядом.

Фото: Matti Kämärä Теа Алликмяэ, член НКО "Virumaa Eesti Hariduse Selts": - В свое время я после окончания восьмого класса в сельской школе пошла в среднюю школу районного центра и убедилась, что там обучение было совсем на другом уровне. Принимая решения о закрытии сельских гимназий, надо отложить эмоции в сторону и подумать о том, какого образования мы хотим для своих детей. Почему мы не находим плюсы в этом закрытии? В состоянии ли сельская гимназия в условиях нынешней жесткой конкуренции предложить так много интересных предметов по выбору, сколько предлагает городская гимназия, которой проще найти также соответствующих учителей? В более крупной школе развиваются навыки общения и увеличивается круг общения, столь важный в дальнейшей жизни. Более напряженная конкуренция побуждает и стараться больше. Если община сильная, то закрытие сельской гимназии не приведет к вымиранию жизни на селе.

Фото: Matti Kämärä Керда Эйерт, координатор Ида-Вируского образовательного кластера: - Если подумать о собственных детях, то эта тема касается также меня лично, но, будучи представителем образовательного кластера, я занять какую-то точку зрения не могу. Закрывать или сохранять гимназию, за это отвечает каждое самоуправление и это является вопросом совести каждого члена муниципального собрания. Конечно, очень важны учебная среда и качество обучения, однако на отношение влияет и то, насколько родители детей информированы о других возможностях.