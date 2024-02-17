ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Евграфов

Тем не менее на этой неделе он выступил с заявлением, что Нарвское городское собрание немедленно приступит к подготовке обращения к государству с просьбой отсрочить для Нарвы этот переход на год. Сообщается, что город не готов найти учителей для замены тех, кто с нового учебного года не будет соответствовать квалификации.

Заявление, несомненно, содержит политическую подоплеку, а не только заботу об образовании. У городской управы Нарвы было достаточно времени для поиска решений, если проблема с учителями действительно настолько велика. Как и у других городов Ида-Вирумаа, где также много русскоязычных учеников. Но нынешние ведущие политики Нарвы переживают, скорее, не столько за образование детей, сколько за собственный урожай голосов на местных выборах в следующем году. Чтобы сыграть роль защитника нарвского детского образования и учителей в определенном сегменте избирателей.