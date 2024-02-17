Один из лидеров нарвской правящей коалиции, депутат Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия), конечно, знает, что никто не будет делать для Нарвы никаких исключений при переходе на эстонский язык обучения.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алексей Евграфов
Тем не менее на этой неделе он выступил с заявлением, что Нарвское городское собрание немедленно приступит к подготовке обращения к государству с просьбой отсрочить для Нарвы этот переход на год. Сообщается, что город не готов найти учителей для замены тех, кто с нового учебного года не будет соответствовать квалификации.
Заявление, несомненно, содержит политическую подоплеку, а не только заботу об образовании. У городской управы Нарвы было достаточно времени для поиска решений, если проблема с учителями действительно настолько велика. Как и у других городов Ида-Вирумаа, где также много русскоязычных учеников. Но нынешние ведущие политики Нарвы переживают, скорее, не столько за образование детей, сколько за собственный урожай голосов на местных выборах в следующем году. Чтобы сыграть роль защитника нарвского детского образования и учителей в определенном сегменте избирателей.