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переворот в Люганузе ⟩ В понедельник новым волостным старейшиной станет Дмитрий Дмитриев

Эрик Калда
, журналист
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Дмитрий Дмитриев, очевидно, станет на следующей неделе новым старейшиной Люганузеской волости, а Андреа Эйхе - председателем волостного собрания.
Дмитрий Дмитриев, очевидно, станет на следующей неделе новым старейшиной Люганузеской волости, а Андреа Эйхе - председателем волостного собрания. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В предстоящий понедельник Люганузеское волостное собрание соберется на внеочередное заседание, где будет оформлен властный переворот, в результате которого прежняя оппозиция придет к власти при поддержке Центристской партии. Вместо получившей заявление о выражении недоверия волостного старейшины Марьи-Лийзы Вейзер новым старейшиной станет Дмитрий Дмитриев, а председателем волостного собрания - Андреа Эйхе.

На состоявшемся 25 января заседании волостного собрания входящий в оппозицию Йоонас Эрм вручил волостному старейшине Марье-Лийзе Вейзер ("Isamaa") скрепленное 12 подписями заявление о выражении недоверия. Однако на самом деле инициатива о выражении недоверия исходила из лагеря входящей в коалицию Центристской партии.

В коалиции были трения

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