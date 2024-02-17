переворот в Люганузе ⟩ В понедельник новым волостным старейшиной станет Дмитрий Дмитриев

В предстоящий понедельник Люганузеское волостное собрание соберется на внеочередное заседание, где будет оформлен властный переворот, в результате которого прежняя оппозиция придет к власти при поддержке Центристской партии. Вместо получившей заявление о выражении недоверия волостного старейшины Марьи-Лийзы Вейзер новым старейшиной станет Дмитрий Дмитриев, а председателем волостного собрания - Андреа Эйхе.