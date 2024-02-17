Предприятия пищевой промышленности живут ровным счетом настолько же хорошо, насколько хорошо живет наш потребитель и насколько уверенно он делает определенный выбор. Сейчас неуверенность потребителей продуктов питания очень велика.
Сирье Потисепп: наши люди скоро будут не в состоянии покупать эстонские продукты
Потребители экономят, что, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, они делают очень рациональный выбор, ищут товары со скидкой, отдают предпочтение более дешевым продуктам и в случае своих любимых продуктов ждут ценовых кампаний. Мы наблюдаем все это уже более года.
Повышение налога с оборота в начале года, к сожалению, увеличило цены товаров больше, чем предполагало само увеличение налога с оборота. Если вспомнить одну из передач «Первой студии», в которой было сказано, будто повышение налога с оборота должно повлиять только на парикмахеров, то мы этого, к сожалению, не видим, а наблюдаем совсем другое.
Я тоже надеюсь, что не объявляю здесь о бедности пищевого сектора, однако некоторые ключевые моменты все же отмечу. Обороты в нашем секторе растут, но объемы явно падают, причем как на внутреннем рынке, так и на экспортных рынках. Больше всего проблем по-прежнему создают цены и доступность энергоносителей.
Вдобавок с войной в Украине у нас в Эстонии происходит война между торговыми сетями, в которой все хотят продавать дешевле, а это в значительной степени влияет и на наш сектор. Наценки торговых сетей повысились. Мы начали ощущать это в прошлом году, когда предприятия пищевой промышленности цены более не повышали или повышали очень мало, причем только часть предприятий, а продукты почему-то продолжали дорожать. Теперь у нас имеются также результаты проведенного Институтом конъюнктуры исследования, подтверждающие, что торговые наценки действительно повысились, местами в довольно значительной степени.
Торговые сети очень быстро отреагировали на рыночную ситуацию. Доля более дешевых собственных брендов и наплыв импортной продукции в сетевых магазинах продолжились и продолжаются сейчас. Это наверняка влияет также на эстонских производителей. Год назад, когда другие государства очень сильно поддерживали свою пищевую промышленность, в том числе всю перерабатывающую промышленность, тем или иным образом снижая цены на энергию или выплачивая другие пособия, у нас такого, к сожалению, в очень большом масштабе не было. Это и поставило нас в более плохое конкурентное положение. Если в ассортименте нет эстонской продукции - а по данным Института конъюнктуры, там в основном ассортименте всего 59% эстонской продукции, - то мы как потребители покупать их не сможем.
Конкурентоспособность и экспортная способность предприятий пищевой промышленности снизились, их инвестиционная способность сравнительно мала, так как в 2022 году некоторые сектора работали даже с убытком. По-прежнему растут цены почти во всех секторах, что, бесспорно, усилило также увеличение налога с оборота. В случае пищевых продуктов у нас ставка налога с оборота одна из самых высоких в Евросоюзе.
В связи с зеленым поворотом и планируемым Законом о климате перед нами стоит вопрос: какой будет наша климатическая политика в дальнейшем? Станет ли она поддерживать конкурентоспособность? Очень часто мы слышим такое мнение, что это является нашим большим конкурентным преимуществом. Однако наш сигнал очень четкий: Эстония не должна бежать впереди других государств. Мы должны находиться на одинаковой позиции с другими государствами и не требовать от своих предприятий еще большего, чем требовали бы минимальные требования Евросоюза.
Каков план деятельности в случае зеленого поворота? Какими темпами мы будем двигаться? Реально ли по силам это предприятиям? Ответов на эти вопросы по сути ведь нет, как нет и ответов на вопросы, какие инвестиции надо сделать, сколько это будет стоить, кто и сколько будет платить.
Потребители уже не в состоянии брать на себя больше обязательств, а все решения, которые члены Рийгикогу принимают относительно повышения налогов, проявляются в конечной цене продукции.
СИРЬЕ ПОТИСЕПП, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности
Эстонские предприятия пищевой промышленности ежедневно действуют во имя защиты окружающей среды, каждое по-своему. Зеленый поворот пришел для того, чтобы остаться. Однако вопрос действительно в том, какими темпами мы будем двигаться и насколько предприятия будут в силах следовать за этим процессом - или, скорее, зачахнут.
Что же делать? Мы ждем четкой краткосрочной и долгосрочной концепции. Краткосрочная концепция должна быть сосредоточена на важнейших узких местах и проблемах, каковыми по-прежнему остаются цены на энергию. К сожалению, они определяют ход дел на наших предприятиях. Мы знаем, насколько велика у нас разница цен на электроэнергию с Финляндией и Швецией.
Финансово-налоговая политика должна смотреть вперед и не ухудшать конкурентоспособность. Едва мы успели приподняться, как уже слышим разговоры о лимонадном налоге, который по сути не является лимонадным. В ходе реформы отходов уже говорят о налоговом пакете, составленном для тарных предприятий. Все это в значительной степени ухудшает наше конкурентное положение. Надо смотреть на кумулятивное влияние налогов и повышения налогов. Однако анализ влияния не проводится, никого не интересует, во что это в действительности обойдется, и в конце концов на столе предприятия оказывается директива: «Теперь сделайте это».
Административная нагрузка повышаться не должна, однако в связи с регуляциями Евросоюза административная нагрузка вырастет в очень значительной степени. Если другие государства в той или иной мере в любом случае пытаются поддержать своих производителей и помочь предприятиям, то в Эстонии, к сожалению, зачастую происходит противоположное. Министерство климата (прежнее Министерство окружающей среды) уже много лет использует стратегию и тактику, призванные устанавливать значительно более высокие требования, нежели минимальные требования Евросоюза. Это наверняка не должно быть так.
Потребители уже не в состоянии брать на себя больше обязательств, а все решения, которые члены Рийгикогу принимают относительно повышения налогов, проявляются в конечной цене продукции.
Сокращенно из сделанного в Рийгикогу 15 февраля доклада