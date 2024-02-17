Сирье Потисепп: наши люди скоро будут не в состоянии покупать эстонские продукты

Торговые сети очень быстро отреагировали на рыночную ситуацию. Доля более дешевых собственных брендов и наплыв импортной продукции в сетевых магазинах продолжились и продолжаются сейчас. Это наверняка влияет также на эстонских производителей. Год назад, когда другие государства очень сильно поддерживали свою пищевую промышленность, в том числе всю перерабатывающую промышленность, тем или иным образом снижая цены на энергию или выплачивая другие пособия, у нас такого, к сожалению, в очень большом масштабе не было. Это и поставило нас в более плохое конкурентное положение. Если в ассортименте нет эстонской продукции - а по данным Института конъюнктуры, там в основном ассортименте всего 59% эстонской продукции, - то мы как потребители покупать их не сможем.

Конкурентоспособность и экспортная способность предприятий пищевой промышленности снизились, их инвестиционная способность сравнительно мала, так как в 2022 году некоторые сектора работали даже с убытком. По-прежнему растут цены почти во всех секторах, что, бесспорно, усилило также увеличение налога с оборота. В случае пищевых продуктов у нас ставка налога с оборота одна из самых высоких в Евросоюзе.