Бесплатная школа маклеров приглашает учиться

"Программа обучения в Kinnisvara Akadeemia рассчитана в общей сложности на 200 учебных часов, в ходе которых будущие маклеры приобретают полный объем знаний, необходимых для работы маклером по недвижимости - начиная с психологии продаж и заканчивая различными законами. По-своему привлекательной является и возможность частичного онлайн-обучения, а также, естественно, и то, что для людей, прошедших тест профессиональной пригодности, обучение в "Kinnisvara Akadeemia" будет бесплатным", - рассказала руководитель новой академии Руть Тамсалу.

"Все непременно зададутся вопросом, в чем же секрет. А никакого секрета нет! Окончившим "Kinnisvara Akadeemia" не будет предъявлен счет также и в том случае, если после прохождения программы они не присоединятся к команде "Pindi Kinnisvarа", - заверила Тамсалу.

Первая сессия в Академии недвижимости начнется 2 апреля, и заявки на обучение могут подавать люди со всей Эстонии. Ознакомиться с дополнительной информацией, зарегистрироваться и пройти предварительный тест можно на специальном веб-сайте здесь.