Количество несовершеннолетних заключенных достигло нуля

Число несовершеннолетних заключенных в Эстонии сокращалось с 2017 года и на прошлой неделе достигло нуля. "Наша цель не в том, чтобы человек вел себя как можно лучше во время тюремного заключения, а в том, чтобы он вел законопослушный образ жизни в целом", - объяснил в комментарии для ERR вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам тюрем Райт Куузе.

"Если первое преступление несовершеннолетнего не было серьезным, то применяются альтернативные методы воздействия, среди которых - общественные работы, пробационный контроль, использование системы средств электронного мониторинга. Однако перед этим социальный работник применяет вспомогательные меры поддержки в местном самоуправлении. Это особенно важно в случае с молодежью, чтобы как можно раньше пресечь девиантное поведение", - добавил Куузе.

Одним из мест в Эстонии, где работают с проблемными подростками, является молодежный дом Торуйыэ в Кохтла-Ярве. Как говорит его психолог Виктор Коробка, это разумный подход, заключение подростка в тюрьму - крайняя мера.

"Не думаю, что правильным решением будет немедленно отправить подростка в тюрьму. Перед этим нужно предложить несколько вариантов и узнать, почему он так себя ведет. Если это не поможет, то дальше пусть решает суд, возможно, действительно, тюремное заключение будет наилучшим вариантом".