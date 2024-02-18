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Конкурс молодых пианистов в Нарве завершился ярким концертом совместно с симфоническим оркестром

Илья Смирнов
, журналист
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Итоговый концерт XV Республиканского детского конкурса инструментального концерта в Нарве. Лауреаты выступили в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром под управлением Анатолия Щуры. На сцене - 8-летняя лауреат второй премии в младшей возрастной группе Виктория Боецкая из Раэской школы по интересам.
Итоговый концерт XV Республиканского детского конкурса инструментального концерта в Нарве. Лауреаты выступили в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром под управлением Анатолия Щуры. На сцене - 8-летняя лауреат второй премии в младшей возрастной группе Виктория Боецкая из Раэской школы по интересам. Фото: Ilja Smirnov

В Нарве завершился XV Республиканский детский конкурс инструментального концерта, проходивший с 16 по 18 февраля. В этом году жюри отметило премиями двенадцать лауреатов из всего 23-х участников.

По условиям конкурса, лауреаты первой и второй премий приняли участие в заключительном концерте 18 февраля на сцене Нарвского дома культуры "Ругодив", где они выступили в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром.

- Этот конкурс уникален, так как дает возможность совсем юным музыкантам - учащимся музыкальных школ Эстонии выступать вместе с симфоническим оркестром. Не каждый взрослый музыкант может похвастаться тем, что он играл вместе с симфоническим оркестром, - рассказал член жюри и основатель конкурса, дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура.

Двумя другими членами жюри в этом году были преподаватель Эстонской академии музыки и театра Аге Юрикас и преподаватель Тартуского музыкального училища Яан Капп.

Размер первой премии Нарвского республиканского детского конкурса инструментального концерта составляет 100 евро, второй - 80, третьей - 70 евро.

Первая премия в старшей возрастной группе присуждена Устинии Орловой, учащейся Нарвской музыкальной школы, преподаватель - Татьяна Гончарова.

В младшей возрастной группе две первые премии достались Эстер Рандоя из Нарвской музыкальной школы, преподаватель - Татьяна Соколова, а также Нике Бурак из Таллиннской музыкальной школы, преподаватель - Ирена Трушкина.

Вторые премии в своих возрастных группах получили: Георгий Смирнов (Нарвская музыкальная школа, преподаватель - Людмила Хомякова), Мария Машкова (Нарвская музыкальная школа, преподаватель - Ираида Яковлева), Виктория Боецкая (Раэская школа по интересам, преподаватель - Мария Шнурова), Мария Семишкур (Нарвская музыкальная школа, преподаватель - Галина Доценко), Арина Яковлева (Нарвская музыкальная школа, преподаватель - Галина Доценко), Хендрик Динченко (Табасалуская музыкальная и художественная школа, преподаватель - Мария Шнурова).

- Нарва может гордиться, ведь подобного конкурса нет не только в Эстонии, но я даже не могу назвать такую страну или город, где они проходят, - говорит Анатолий Щура. - Сегодня мы переживаем такую ситуацию, когда бывшие лауреаты, которые в свои восемь лет играли с Нарвским симфоническим оркестром, а сегодня работают педагогами музыкальных школ, привозят уже своих учеников - и те тоже становятся лауретами и музицируют с нашим оркестром. Это очень дорогого стоит!

Итоговый концерт XV Республиканского детского конкурса инструментального концерта в Нарве. Лауреаты выступили в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром. На сцене за роялем - 14-летняя лауреат первой премии Устиния Орлова, воспитанница Нарвской музыкальной школы.
Итоговый концерт XV Республиканского детского конкурса инструментального концерта в Нарве. Лауреаты выступили в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром. На сцене за роялем - 14-летняя лауреат первой премии Устиния Орлова, воспитанница Нарвской музыкальной школы. Фото: Ilja Smirnov

Щура отмечает, что нарвский конкурс дает новым музыкальным звездочкам мощный импульс продолжать заниматься музыкой серьезно, чтобы потом становиться профессионалами. Но немаловажно и то, что взрослым оркестрантам работа с одаренными детьми тоже придает сил.

- Дети невероятно искренни и открыты в процессе музицирования, их творческая энергия увлекает даже опытных взрослых музыкантов оркестра, и тогда на сцене происходит чудо под названием - искусство. Это то, что невозможно потрогать руками, а можно только пережить, чтобы получить сильнейший заряд энергии в концертном зале, - добавил Щура.

XVI Республиканский детский конкурс инструментального концерта в Нарве планируется в 2026 году. Самый первый конкурс состоялся в 1996 году.

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