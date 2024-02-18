Конкурс молодых пианистов в Нарве завершился ярким концертом совместно с симфоническим оркестром

- Нарва может гордиться, ведь подобного конкурса нет не только в Эстонии, но я даже не могу назвать такую страну или город, где они проходят, - говорит Анатолий Щура. - Сегодня мы переживаем такую ситуацию, когда бывшие лауреаты, которые в свои восемь лет играли с Нарвским симфоническим оркестром, а сегодня работают педагогами музыкальных школ, привозят уже своих учеников - и те тоже становятся лауретами и музицируют с нашим оркестром. Это очень дорогого стоит!