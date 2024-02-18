Растет число передозировок из-за синтетических опиоидов

Смертность от передозировки наркотиками в Эстонии достигла нового уровня - самого высокого за последние годы. В 2023 году чрезмерное употребление запрещенных веществ стало причиной смерти 117 человек. Из них самому юному было всего 17 лет, передает "Актуальная камера". В последний раз столь высокие показатели были зафиксированы в 2018 году.

За тревожной статистикой стоит ускорившееся распространение опасных наркотиков - синтетических опиоидов нитазенов.

Сотрудники Института развития здоровья изучили 430 шприцев, найденных на улицах городов или в пунктах сбора. В лидерах - амфетамин. Его следы обнаружены в 65% шприцев. Нитазены содержали 29%, что в десятки раз больше, чем в прошлом году.

"Это очень опасное вещество, которое быстро вызывает сильнейшую зависимость. Чаще всего нитазен употребляют в Харьюмаа и Кохтла-Ярве, но на примере других стран мы видим, что он может распространиться на другие регионы чрезвычайно быстро", - сказала исследователь Института развития здоровья Катри Абель-Олло.

На черный рынок Эстонии нитазен поступает из-за границы. Внимание наркозависимых он привлек еще в 2019 году на фоне дефицита фентанила.