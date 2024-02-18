В Эстонии растет число передозировок от наркотиков, как рассказывает портал Rus.ERR. Существенную роль играет активное распространение определенных синтетических опиоидов, которые стали причиной более половины смертей от передозировки наркотиков за последние два года.
Растет число передозировок из-за синтетических опиоидов
Смертность от передозировки наркотиками в Эстонии достигла нового уровня - самого высокого за последние годы. В 2023 году чрезмерное употребление запрещенных веществ стало причиной смерти 117 человек. Из них самому юному было всего 17 лет, передает "Актуальная камера". В последний раз столь высокие показатели были зафиксированы в 2018 году.
За тревожной статистикой стоит ускорившееся распространение опасных наркотиков - синтетических опиоидов нитазенов.
Сотрудники Института развития здоровья изучили 430 шприцев, найденных на улицах городов или в пунктах сбора. В лидерах - амфетамин. Его следы обнаружены в 65% шприцев. Нитазены содержали 29%, что в десятки раз больше, чем в прошлом году.
"Это очень опасное вещество, которое быстро вызывает сильнейшую зависимость. Чаще всего нитазен употребляют в Харьюмаа и Кохтла-Ярве, но на примере других стран мы видим, что он может распространиться на другие регионы чрезвычайно быстро", - сказала исследователь Института развития здоровья Катри Абель-Олло.
На черный рынок Эстонии нитазен поступает из-за границы. Внимание наркозависимых он привлек еще в 2019 году на фоне дефицита фентанила.
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